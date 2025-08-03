سعود عبد الحميد ينتقل إلى الدوري الفرنسي

أعلن نادي لانس الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأحد، التعاقد مع‭ ‬الدولي السعودي سعود عبد الحميد على سبيل الإعارة لموسم واحد قادما من روما الإيطالي.

وقال لانس عبر موقعه على الإنترنت إن عقد اللاعب، البالغ من العمر 26 عاما، يتضمن بند تفعيل الشراء، في حال رغب الفريق في ذلك.

وكان الظهير الأيمن السعودي قد انتقل إلى نادي روما، في صيف 2024 قادما من الهلال السعودي، في صفقة انتظر منها الجمهور السعودي الكثير، خاصة في ظل عطاء اللاعب المميز الذي قدمه مع الأزرق.

حيث فاز سعود مع الهلال بلقب الدوري السعودي مرتين، وكأس خادم الحرمين مرتين، والسوبر السعودي 3 مرات، وقُدرت قيمة الصفقة آنذاك بـ2.5 مليون يورو.

لكن الدولي السعودي لم يتأقلم مع حدة التنافس في الدوري الإيطالي، والبيئة المختلفة تماما، فلم يظهر مع فريق العاصمة الإيطالية إلا في 8 مباريات فقط في جميع المسابقات، سجل خلالها هدفا واحدا وقدم تمريرة حاسمة واحدة أيضا.

ورغم ذلك فقد كان تاريخ 26 سبتمبر/أيلول 2024 يوما تاريخيا للاعب وللكرة السعودية، بعدما بات سعود عبد الحميد أول لاعب سعودي يشارك في منافسة أوروبية، بعد مشاركته كبديل في لقاء فريقه روما أمام أتلتيك بلباو الإسباني في منافسة الدوري الأوروبي.