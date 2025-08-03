العمر الأكثر قيمة في سوق لاعبي كرة القدم

كثيرا ما نسمع عما يُسمى بالقيمة السوقية للاعب كرة القدم، وأنها تتأثر بمستوى اللاعب من جهة وعملية العرض والطلب على اللاعب نفسه من جهة أخرى.

كما أن هناك عوامل أخرى قد يكون لها تأثير مباشر في ارتفاع هذه القيمة وانخفاضها مثل عمر اللاعب ومركزه وحتى جنسيته وسمعة وقوة النادي الذي يلعب له.

أخذ موقع ترانسفير ماركت الألماني، أعمار اللاعبين بعين الاعتبار والأهمية ليصدر تقريرا مفصلا عن العمر الأكثر قيمة سوقية في سوق لاعبي كرة القدم حاليا، فما هو يا ترى؟

أطلق موقع ترانسفير ماركت سنة 2000 قيما تقديرية للاعبي كرة القدم، بهدف التنبؤ لأسعارهم في سوق الانتقالات الحرة، ومن خلال مراعاة نماذج وعوامل تسعير متنوعة، حدد الموقع قيما لأكثر من 82 ألف لاعب، تُعدل بانتظام على مدار الموسم ضمن تحديثات القيمة السوقية.

وجاءت دراسة الموقع الحالية، لتستند على أعمار اللاعبين من سن 16 فما فوق فقط، وجاء فيها أن أكبر لاعب سنا مقيّم في الوقت الراهن هو الياباني كازويوشي ميورا، البالغ من العمر 52 عاما وتبلغ قيمته السوقية 25 ألف يورو.

وبناء على تحليل بيانات الموقع، تبين أن العمر الأكثر قيمة هو 25 عاما، حيث يبلغ إجمالي قيمة 6058 لاعبا في هذا العمر في العالم 6.98 مليارات يورو، بمعدل 1.15 مليون يورو لكل لاعب.

ويُعتبر النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشيستر سيتي، الأكثر قيمة في سن 25 بقيمة 180 مليون يورو.

ويحتل عمر 26 عاما، المرتبة الثانية من حيث القيمة (6.24 مليارات يورو)، بينما يحتل عمر 24 عاما المرتبة الثالثة بقيمة (6.12 مليارات يورو).

إجمالا تخطت 6 فئات عمرية ما بين (22-27 عاما) عتبة الـ5 مليارات يورو، ويمكن اعتبار هذه الفئة العمرية الأعلى مستوى في تقييمات اللاعبين بناء على اتجاهات السوق.

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كما بلغت قيمة جميع الفئات العمرية من 18 إلى 36 عاما مجتمعة أكثر من مليار يورو، ويُعتبر لامين جمال لاعب برشلونة صاحب (18 عاما) اللاعب الأكثر قيمة في العالم بقيمة 200 مليون يورو.

تعليقا على هذه الدراسة، فإن من المنطقي أن يكون عمر 25 عاما الأعلى قيمة في سوق اللاعبين، لعدة عوامل أهمها:

أن هذا العمر يتناسب مع ذروة عطاء اللاعب، التي ترتبط باكتمال نضجه التكتيكي، وحضوره البدني، وعطائه الفني. حيث في مثل هذا العمر يصل اللاعب غالبا إلى أداءات كبيرة على مستوى القوة الانفجارية مثلا و القوة المميزة بالسرعة.

كما أن الأداء الفني العالي يتأثر بمستوى رشاقة اللاعب وقدرات تحمله و قوته العضلية وسرعاته، العوامل نفسها التي لا يكتمل تطورها إلا ببلوغ اللاعب هذا العمر.

كما أن عمر 25 سنة، يمنح للاعب عمرا افتراضيا كبيرا في ملاعب كرة القدم، حيث من المتوقع أن يستمر لاعب بمثل هذا العمر 10 سنوات من العطاء المتميز، انطلاقا من وصوله إلى ذروة أدائه.

غالبا ما يكون اللاعبون في مثل هذا العمر الأكثر طلبا لدى منتخبات بلدانهم الأولى، مما يرفع من قيمتهم أيضا.

كما أن الوصول إلى هذا العمر (25 عاما)، يراكم مجموعة من الإنجازات الفردية والجماعية للاعب مقارنة مع عمر أقل، كما أنه يمنح للاعب خبرات وتجارب تسهم في زيادة قيمته بلا شك.

إليكم في الأخير تصنيفا لأكثر 5 أعمار قيمة في سوق انتقالات اللاعبين:

1/ عمر (25 سنة) شمل 6058 لاعبا، بقيمة تقدر ب 6.98 مليارات يورو.

2/ عمر (26 سنة) شمل 5474 لاعبا، بقيمة إجمالية و صلت ل 6.24 مليارات يورو.

3/ عمر (24 سنة) شمل 6218 لاعبا، قدرت قيمتهم السوقية بـ6.12 مليارات يورو.

4/ عمر (23 سنة) شمل 6333 لاعبا، بقيمة 5.92 مليارات يورو.

5/ عمر (27 سنة) شمل 4964 لاعبا، بقيمة 5.57 مليارات يورو.

بينما جاء عمر (18) هو أقل عمر قيمة في سوق اللاعبين، حيث بلغ إجمالي قيمة 599 لاعبا في هذا العمر 1.09 مليار يورو.