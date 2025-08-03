الجزائر ضد أوغندا بكأس أفريقيا للمحليين.. موعد المباراة والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يستهل منتخب الجزائر لكرة القدم مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025 بمواجهة نظيره الأوغندي -صاحب الأرض والجمهور- في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بالبطولة التي انطلقت السبت.

وتُقام البطولة في كينيا وتنزانيا وأوغندا، خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس/آب الجاري 2025، في أول تنظيم ثلاثي من نوعه للبطولة القارية الخاصة باللاعبين المحليين.

وتقام مباراة الجزائر ضد أوغندا غدا الاثنين 4 أغسطس/آب الجاري على ملعب "مانديلا الوطني" في أوغندا، وتبدأ الساعة السادسة مساء (18:00) بتوقيت الجزائر، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد أوغندا بكأس أفريقيا للمحليين

beIN SPORTS 6 (صاحبة حقوق بث البطولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط).

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويلعب المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات:

أوغندا

النيجر

غينيا

جنوب أفريقيا

تشكيلة الجزائر المتوقعة

زكريا بوحلفاية، رضا حلايمية، أيوب غزالة، نوفل خاسف، آدم عليلات، مهدي بوجمعة، زكريا دراوي، عبد الرحمن مزيان، أكرم بوارس، كوهيلي، أيمن محيوس.

تشكيلة أوغندا المتوقعة

جويل موتاكوبوا، روجرز توراتش، جافين كيزيتو، لازارو بوامبالي، هيلاري موكوندان، سيرونجوجي، مارفن يونجمان، ألان أوكيلو، سيموجابي، إيمانويل أنياما، أهمبيسيبيوي.

الجزائر تتطلع لإنجاز تاريخي

يتطلع المنتخب الجزائري لكرة القدم لتحقيق إنجاز تاريخي والتتويج بلقب البطولة، بعدما كان قريبا من تحقيق هذا الهدف في مشاركتيه السابقتين، رغم إدراكه التام بأن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة منتخبات يراودها الطموح نفسه.

ظهرت الجزائر مرتين في الشان، حيث احتلت المركز الرابع في 2011، وضيعت اللقب في دورة 2022 التي أقيمت على أرضها، بعدما خسرت أمام السنغال في النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-5.

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ولم يخفِ مجيد بوقرة، المدير الفني للمنتخب الجزائري، طموحه الكبير في تعويض ما ضاع في الدورة السابقة، وأكد أكثر من مرة أن هدفه هو رفع الكأس والعودة بها إلى الجزائر.

لكن أمنيات بوقرة، يقابلها واقع صعب، حيث يستهل "الخضر" مشوارهم في البطولة بمواجهة منتخب أوغندا صاحب الأرض والجمهور، غدا الاثنين، في اختبار سيحدد بلا شك وجه الفريق في بقية مشواره بالمجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبات جنوب أفريقيا وغينيا والنيجر.

ويفتقد المنتخب الجزائري لأبرز لاعبيه، خاصة على مستوى خط الوسط، فبعد إصابة عبد الرؤوف بن غيث، ومحمد بن خماسة، اللذين لم يسافرا مع زملائهما إلى أوغندا، لا يزال أكرم بوراس ينتظر الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات الجماعية، وهو ما يضع بوقرة أمام خيارات محدودة في هذه المنطقة الحساسة.

كما أن اختيار لاعبين بدا للبعض أنهم غير جاهزين لكونهم لم يلعبوا كثيرا مع أنديتهم في الموسم الماضي على غرار إلياس شتي، والطيب مزياني، وسفيان بايزيد، وزكريا دراوي، وحتى سعدي رضواني، شكل ضغطا إضافيا على المدرب بوقرة، الذي يبدو أنه وضع الثقة في لاعبين يعرف إمكانياتهم جيدا، بعدما سبق لهم وأن فازوا معه بكأس العرب 2021، وبلوغ نهائي النسخة الماضية من أمم أفريقيا للمحليين.

ورغم هذه العوامل، فإن المنتخب الجزائري يملك مقومات النجاح، إذ يضم لاعبين شبابا مفعمين بالحيوية والإرادة، مثل: المدافع عبد الرحمن بكور، ولاعب خط الوسط بلال بوكرشاوي، والمهاجمان ضياء الدين مشيد، ولحلو اخريب، إضافة إلى لاعبين من أصحاب الخبرة، على غرار المهاجم أيمن محيوص، الذي أهدر ركلة الترجيح التي أهدت السنغال اللقب، وعبد الرحمن مزيان، والمدافعين آدم عليلات، ورضا حلايمية، ونوفل خاسف.

والأكيد أن نتيجة المباراة أمام أوغندا ستكون مهمة لبقية المشوار، علما بأن "محاربي الصحراء" سيواجهون منتخب جنوب أفريقيا بعد 4 أيام، والمباراتان ستحددان بشكل كبير مصيرهم في هذه البطولة، قبل لقاء غينيا يوم 15 أغسطس/آب، ثم النيجر يوم 19 من الشهر نفسه في ختام دور المجموعات.

ويجمع المتابعون أن منتخب الجزائر قادر على الذهاب إلى أبعد محطة في هذه المنافسة، مثلما يمكن له أن يودع من الدور الأول، فهل سينجح بوقرة ولاعبوه في التحدي والعودة بالكأس إلى الجزائر؟