ألونسو يبرر استبعاد فينيسيوس من تشكيلة ريال مدريد الأساسية

Vinicius Junior left winger of Real Madrid and Brazil celebrates after scoring his sides first goal during the La Liga EA Sports match between Real Oviedo and Real Madrid CF at Carlos Tartiere on August 24, 2025 in Oviedo, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)
فينيسيوس دخل بديلا ليساعد ريال على الفوز بثلاثية نظيفة على ريال أوفييدو (الفرنسية)
Published On 29/8/2025
|
آخر تحديث: 18:00 (توقيت مكة)

دافع تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد عن قراره باستبعاد الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور من التشكيلة الأساسية، مؤكدا أن كل لاعب يجب أن يقاتل من أجل مكانه رغم الأداء البطولي للاعب من مقاعد البدلاء.

وأتت تلك الخطوة بثمارها -الأحد الماضي- عندما دخل فينيسيوس بديلا ليساعد ريال على الفوز بثلاثية نظيفة على ريال أوفييدو، إذ قدم تمريرة حاسمة لهدف كيليان مبابي الثاني قبل أن يسجل هدفا بنفسه.

ويتقاسم ريال صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني مع 4 فرق أخرى بعد فوزه بأول مباراتين، ويلتقي غدا السبت مع ريال مايوركا الذي يحتل المركز الـ16 بنقطة واحدة من مباراتين.

وعندما سُئل عن تأثير بقاء لاعب بارز مثل فينيسيوس على مقاعد البدلاء، لم يُظهر ألونسو أي انزعاج.

وقال ألونسو -في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة- إنه "في غرفة الملابس، الأهم هو أن يكون الجميع مستعدا للمساهمة، سواء داخل الملعب أو خارجه. الإيمان الحقيقي بهذا هو أمرٌ أساسي. وهنا، الجميع يؤمنون بهذا".

وأثنى المدرب على رد فعل اللاعب البرازيلي قائلا "أنا سعيد للغاية بفينيسيوس. أمام أوفييدو، أظهر قدرته على إحداث تأثير كبير من مقاعد البدلاء. ما زلنا في البداية، وسيكون حاسما".

وأبدى ألونسو دعمه لرودريغو، الذي حل مكان فينيسيوس في مركز الجناح الأيسر في أول مشاركة له كأساسي منذ مواجهة الهلال في كأس العالم للأندية في يونيو/حزيران الماضي.

وقال ألونسو "أظهر أفضل أداء له في مراكز مختلفة.. لكنني أعتقد أن مركز الجناح الأيسر جيد للغاية بالنسبة له".

ولم يكشف المدرب الإسباني عما إذا كان رودريغو سيبدأ أساسيا على حساب فينيسيوس مجددا في مباراة الغد.

المصدر: وكالات

