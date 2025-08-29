فنربخشة يقيل مورينيو بعد فشله بالتأهل لمرحلة الدوري في أبطال أوروبا

أعلن نادي فنربخشة التركي لكرة القدم، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، إقالة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويأتي الإعلان عن إقالة مورينيو (62 عاما) بعد يومين فقط من فشل الفريق التركي في التأهل لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، عقب خسارته أمام بنفيكا البرتغالي في الدور المؤهل لمرحلة الدوري بالمسابقة القارية.

وتولى مورينيو، الذي يعد أحد أشهر المديرين الفنيين في العالم، تدريب فنربخشة في يونيو/حزيران العام الماضي.

وكتب فنربخشة، عبر حسابيه على "إنستغرام" و"إكس"، "نشكر المدرب جوزيه مورينيو على جهوده مع فريقنا ونتمنى له التوفيق في مسيرته المستقبلية"، في حين لم يصدر أي بيان فوري على الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي التركي.

ولم ينعم مورينيو بالاستقرار خلال فترة عمله في تركيا، حيث ظلت مضطربة، إذ كان من بين الأزمات التي واجهها المدرب المثير للجدل، حادثة في أبريل/نيسان الماضي، عندما أمسك أنف أوكان يوروك، مدرب غلطة سراي، في ديربي إسطنبول، مما أدى لإيقافه 3 مباريات، إلى جانب غرامة مالية.

كما أوقف 4 مباريات في فبراير/شباط الماضي، بعد إدلائه بتصريح محرض عقب مباراة في الدوري ضد غلطة سراي.

وكان مورينيو في فترة من الفترات أحد أكثر المدربين المطلوبين في عالم الساحرة المستديرة، بعدما سبق أن توج بعدة ألقاب مع بورتو البرتغالي وتشلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن يبدو أن مكانته آخذة في التضاؤل.

ولم يسجل المدرب الفائز بلقبين في دوري أبطال أوروبا أي ظهور في المرحلة الرئيسية من البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في أوروبا منذ 6 مواسم.

وفي غضون ذلك، يمتد غياب فنربخشة عن دوري أبطال أوروبا الآن إلى 17 موسما.

وتحت قيادة مورينيو، حل فنربخشة في المركز الثاني بترتيب الدوري التركي خلف غلطة سراي الموسم الماضي.

وفنربخشة هو خامس ناد يقيل "السبشيل وان" في السنوات الأخيرة، بعد كل من تشلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وروما.