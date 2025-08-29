رياضة|بطولات أوروبية|أوروبا

شاهد.. مقتل رئيس ناد تركي كروي برصاصة بالرأس في إسطنبول

اغتيال رئيس نادي علم داغ في مقهى في اسطنبول
الجاني لاذ بالفرار بعدما أطلق النار على رأس رئيس نادي علم داغ (مواقع التواصل)
Published On 29/8/2025
|
آخر تحديث: 15:44 (توقيت مكة)

وثّقت كاميرات المراقبة اغتيال رئيس ناد كرة قدم تركي بطلق ناري في رأسه داخل إحدى المقاهي في إسطنبول.

وتعرض تونجاي ميريتش رئيس نادي أليمداغ سبور (Alemdağ) إلى هجوم مسلح مجهول الهوية أثناء جلوسه في مقهى بمنطقة تشيكميكوي في إسطنبول.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأصيب ميريتش (49 عاما) برصاصة في رأسه، ونقل إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة، وتوفي لاحقا بالمشفى.

وأطلقت الشرطة عملية للقبض على المشتبه فيه الذي لاذ بالفرار بعد إطلاق النار، وقد سجل الهجوم بكاميرات المراقبة في مكان العمل.

وشغل مريتيش منصب رئيس نادي أليمداغ سبور الرياضي لسنوات طويلة، وكان معروفا بإسهاماته في كرة القدم للهواة.

وكان شخصية بارزة في الأوساط الرياضية، حيث أطلق العديد من المبادرات لتشجيع الشباب في منطقة تشيكميكوي والمناطق المحيطة بها على المشاركة في الأنشطة الرياضية.

ونادي أليمداغ سبور (1877) هو نادي كرة قدم تركي، تأسس عام 2010 في منطقة أليمداغ التابعة لمنطقة تشيكميكوي بالطرف الآسيوي من إسطنبول، ويتنافس في دوري إسطنبول الأول للهواة.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان