شاهد.. مقتل رئيس ناد تركي كروي برصاصة بالرأس في إسطنبول

وثّقت كاميرات المراقبة اغتيال رئيس ناد كرة قدم تركي بطلق ناري في رأسه داخل إحدى المقاهي في إسطنبول.

وتعرض تونجاي ميريتش رئيس نادي أليمداغ سبور (Alemdağ) إلى هجوم مسلح مجهول الهوية أثناء جلوسه في مقهى بمنطقة تشيكميكوي في إسطنبول.

وأصيب ميريتش (49 عاما) برصاصة في رأسه، ونقل إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة، وتوفي لاحقا بالمشفى.

*⭕️فيديو – اغتيال رئيس نادي علناً في مقهى في اسطنبول* pic.twitter.com/bZLDdP6VlY — safaa mokbel (@LibanAyla) August 28, 2025

وأطلقت الشرطة عملية للقبض على المشتبه فيه الذي لاذ بالفرار بعد إطلاق النار، وقد سجل الهجوم بكاميرات المراقبة في مكان العمل.

وشغل مريتيش منصب رئيس نادي أليمداغ سبور الرياضي لسنوات طويلة، وكان معروفا بإسهاماته في كرة القدم للهواة.

وكان شخصية بارزة في الأوساط الرياضية، حيث أطلق العديد من المبادرات لتشجيع الشباب في منطقة تشيكميكوي والمناطق المحيطة بها على المشاركة في الأنشطة الرياضية.

ونادي أليمداغ سبور (1877) هو نادي كرة قدم تركي، تأسس عام 2010 في منطقة أليمداغ التابعة لمنطقة تشيكميكوي بالطرف الآسيوي من إسطنبول، ويتنافس في دوري إسطنبول الأول للهواة.