أول فريق أوروبي يضم تشكيلة كاملة للاعبين ولدوا بعد عام 2000

فريق ستراسبورغ الفرنسي
ستراسبورغ أصبح أول ناد في الدوريات الخمسة الكبرى يدفع بتشكيلة أساسية كاملة من لاعبين وُلدوا بعد عام 2000 (مواقع التواصل)
Published On 29/8/2025
|
آخر تحديث: 13:28 (توقيت مكة)

دخل نادي ستراسبورغ الفرنسي تاريخ كرة القدم من الباب الواسع بإنجاز غير مسبوق بعد أن بدأ مباراته ضد ميتز في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، بتشكيلة كاملة من اللاعبين من مواليد عام 2000 وما بعد.

وأصبح ستراسبورغ بقيادة المدرب ليام روسينيورأول ناد في الدوريات الخمسة الكبرى يدفع بتشكيلة أساسية كاملة من لاعبين وُلدوا بعد عام 2000 وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، في المباراة التي جرت يوم 17 أغسطس/آب الجاري.

وكرّر ستراسبورغ الأمر ذاته أمام بروندبي النرويجي في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس الماضي.

كما خاض لقاء نانت الأخير في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي بـ10 لاعبين من مواليد القرن الـ21، باستثناء الحارس كارل-يوهان جونسون البالغ من العمر 35 عاما.

وفي المباراة ضد نانت بلغ متوسط أعمار التشكيلة الأساسية لستراسبورغ 20 عاما و4 أيام، وفي تلك المواجهة كان الأرجنتيني خواكين بانيشيلي (22 عاما) هو أكبر لاعبي الفريق على أرض الملعب، بعد جونسون حارس المرمى.

بذلك حطّم ستراسبورغ رقما قياسيا في "الليغ 1" ظل صامدا منذ 78 عاما وتحديدا منذ موسم 1947-1948 عندما خاض ليل مباراة بتشكيلة متوسط أعمارها 21 عاما و171 يوما.

وجاءت هذه الخطوة بعد عامين من استحواذ مجموعة بلو كو المالكة لتشلسي الإنجليزي أيضا، على النادي الفرنسي، وهو ما اعتبره رئيس ستراسبورغ مارك كيلر بداية فصل جديد في مسيرة الفريق.

وقال كيلر "وضعنا أساسا قويا، وإذا أردنا المضي قدما ورفع النادي إلى بُعد جديد كان لزاما علينا أن نترافق مع هيكل صلب قادر على دعم تطورنا وطموحنا".

كما لم يُخف المدرب روسينيور حماسه اتجاه هذه التجربة والعمل مع لاعبين شباب بقوله في بداية الموسم الماضي "لدينا مجموعة شابة وهذا يعجبني كثيرا. لدي ثقة كبيرة بالمستقبل نظرا لما حققناه في فترة قصيرة".

ومنذ ذلك الحين (2023) واصل الفريق مساره التصاعدي فأنهى الموسم الماضي 2024-2025 في المركز السابع بالدوري الفرنسي، ويقترب حاليا من التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

كما بدأ الموسم الجديد 2025-2026 بقوة إذ يحتل المركز الرابع برصيد 6 نقاط من فوزين، بفارق الأهداف فقط خلف أولمبيك ليون المتصدر، وتولوز وباريس سان جيرمان.

