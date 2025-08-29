أول فريق أوروبي يضم تشكيلة كاملة للاعبين ولدوا بعد عام 2000

دخل نادي ستراسبورغ الفرنسي تاريخ كرة القدم من الباب الواسع بإنجاز غير مسبوق بعد أن بدأ مباراته ضد ميتز في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، بتشكيلة كاملة من اللاعبين من مواليد عام 2000 وما بعد.

وأصبح ستراسبورغ بقيادة المدرب ليام روسينيورأول ناد في الدوريات الخمسة الكبرى يدفع بتشكيلة أساسية كاملة من لاعبين وُلدوا بعد عام 2000 وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، في المباراة التي جرت يوم 17 أغسطس/آب الجاري.

OLHA O ANO QUE ESSES GAROTOS NASCERAM! 😳 O Estrasburgo, da França, fez história depois de entrar em campo com os 11 jogadores nascidos depois de 2000 no elenco titular. É a primeira vez que isso acontece nas maiores ligas da Europa. O que você tava fazendo na idade deles? 😂 pic.twitter.com/mZctUaC5SW — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) August 21, 2025

وكرّر ستراسبورغ الأمر ذاته أمام بروندبي النرويجي في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس الماضي.

كما خاض لقاء نانت الأخير في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي بـ10 لاعبين من مواليد القرن الـ21، باستثناء الحارس كارل-يوهان جونسون البالغ من العمر 35 عاما.

وفي المباراة ضد نانت بلغ متوسط أعمار التشكيلة الأساسية لستراسبورغ 20 عاما و4 أيام، وفي تلك المواجهة كان الأرجنتيني خواكين بانيشيلي (22 عاما) هو أكبر لاعبي الفريق على أرض الملعب، بعد جونسون حارس المرمى.

بذلك حطّم ستراسبورغ رقما قياسيا في "الليغ 1" ظل صامدا منذ 78 عاما وتحديدا منذ موسم 1947-1948 عندما خاض ليل مباراة بتشكيلة متوسط أعمارها 21 عاما و171 يوما.

✍️ Find out what happens when the squad are asked to sign pictures of themselves as youngsters! 😂 pic.twitter.com/XbvM7G5fIC — Racing Club de Strasbourg Alsace English (@RCSA_English) August 27, 2025

وجاءت هذه الخطوة بعد عامين من استحواذ مجموعة بلو كو المالكة لتشلسي الإنجليزي أيضا، على النادي الفرنسي، وهو ما اعتبره رئيس ستراسبورغ مارك كيلر بداية فصل جديد في مسيرة الفريق.

وقال كيلر "وضعنا أساسا قويا، وإذا أردنا المضي قدما ورفع النادي إلى بُعد جديد كان لزاما علينا أن نترافق مع هيكل صلب قادر على دعم تطورنا وطموحنا".

كما لم يُخف المدرب روسينيور حماسه اتجاه هذه التجربة والعمل مع لاعبين شباب بقوله في بداية الموسم الماضي "لدينا مجموعة شابة وهذا يعجبني كثيرا. لدي ثقة كبيرة بالمستقبل نظرا لما حققناه في فترة قصيرة".

ومنذ ذلك الحين (2023) واصل الفريق مساره التصاعدي فأنهى الموسم الماضي 2024-2025 في المركز السابع بالدوري الفرنسي، ويقترب حاليا من التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

كما بدأ الموسم الجديد 2025-2026 بقوة إذ يحتل المركز الرابع برصيد 6 نقاط من فوزين، بفارق الأهداف فقط خلف أولمبيك ليون المتصدر، وتولوز وباريس سان جيرمان.