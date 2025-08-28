توقف صفقة انتقال رودريغو من ريال مدريد لمانشستر سيتي بسبب تمسك "السيتيزنز" بسافينيو

أغلق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الباب أمام رحيل لاعبه البرازيلي سافينيو قبل أيام من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مما يعني فشل أي انتقال محتمل لمواطنه رودريغو غوس من ريال مدريد إلى الفريق السماوي.

وذكر الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين، أن السيتي رفض عروضا مغرية من أجل رحيل سافينيو (21 عاما) أبرزها من مواطنه توتنهام هوتسبير.

وأوضح رومانو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام أن توتنهام مستعد لتقديم عرض يتجاوز حاجز 70 مليون يورو من أجل إغراء سافينيو بالانتقال إليه، لكن نية ناديه مانشستر سيتي ما زالت الإبقاء عليه، لدخوله في خطط المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وقال رومانو "يمنع مانشستر سيتي رحيل سافينيو، ويعدّه عنصرا هاما للفريق بغض النظر عن كافة العروض المقدمة".

وفي الوقت نفسه أوقف هذا القرار أي انتقال محتمل لرودريغو إلى مانشستر سيتي، علما بأن المفاوضات بين النادي الإنجليزي وريال مدريد لم تتقدم أساسا في هذا الاتجاه، وفق رومانو.

ويحظى رودريغو باهتمام من عدة أندية أوروبية كبرى مثل أرسنال وتوتنهام هوتسبير وتشلسي، لكن دون تقديم عروض رسمية حتى الآن.

ولم يخض سافينيو أي دقيقة في الموسم الكروي الجديد 2025-2026، إذ غاب عن مباراتي فريقه ضد وولفرهامبتون وتوتنهام في أول جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي غياب سافينيو حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا في الجولة الافتتاحية من البريميرليغ على حساب وولفرهامبتون بنتيجة 4-0، قبل أن يسقط الفريق السماوي على أرضه وبين جماهيره بنتيجة 0-2 أمام توتنهام.

وكان السيتي قد تعاقد مع سافينيو في صيف العام الماضي قادما من تروا الفرنسي في صفقة بلغت 25 مليون يورو، بعد أن خاض اللاعب موسم 2023-2024 مُعارا إلى جيرونا المنافس في الدوري الإسباني.

وشارك سافينيو مع السيتي في 48 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 3 أهداف وقدّم لزملائه 13 تمريرة حاسمة، كما تُوج مع الفريق بلقب وحيد هو الدرع الخيرية "كأس السوبر الإنجليزي".