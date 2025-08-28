ميسي يقود إنتر ميامي إلى نهائي كأس الدوريات

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين ليقود فريقه إنتر ميامي للفوز على أورلاندو سيتي 3-1 اليوم الخميس للتأهل إلى نهائي كأس الدوريات لكرة القدم.

ويلتقي إنتر ميامي في المباراة النهائية الاثنين المقبل، الساعة الثالثة فجرا (3:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، مع سياتل ساوندرز الذي تغلب على لوس أنجلوس غالاكسي بهدفين دون رد.

وعاد ميسي إلى المشاركة للمرة الثانية خلال أسبوعين بعد انتكاسة في تعافيه من إصابة في أوتار الركبة.

وافتتح ماركو باشاليتش التسجيل لفريق أورلاندو قبل نهاية الشوط الأول، في لقطة كانت بحاجة لمراجعة حكم الفيديو المساعد (فار) لاحتمال وجود لمسة يد.

وعادل ميسي النتيجة في الدقيقة 77 من ركلة جزاء احتسبت إثر خطأ على تاديو ألندي داخل منطقة الجزاء. ثم عاد ميسي ليبدع مرة أخرى في الدقيقة الـ88 حين تبادل الكرة مع جوردي ألبا قبل أن يسجل هدف التقدم لإنتر ميامي الفائز باللقب عام 2022.

وبطريقة مماثلة جدا لهدف ميسي الثاني، مرر تيلاسكو سيجوفيا الكرة إلى لويس سواريز قبل أن يستعيدها منه ليضع الهدف الثالث الذي أكد الانتصار.

Messi ran to his kids after scoring the winner 🥹 (via @MLS on Apple TV) pic.twitter.com/HkaxqK7AnM — ESPN FC (@ESPNFC) August 28, 2025

وبهدفيه اللذين سجلهما في مرمى أورلاندو، وصلت أرقـام ميسي في مسيرته إلى: