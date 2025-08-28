خسارة مذلة وغريبة لمانشستر يونايتد من فريق بالدرجة الرابعة في كأس الرابطة

قال روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن أداء لاعبيه "تحدث بالنيابة عني"، وذلك عقب الهزيمة الأكثر إحراجا في تاريخ النادي.

وخسر مانشستر يونايتد 11-12 بركلات الترجيح أمام فريق غريمبسي، القادم من دوري الدرجة الرابعة، في مباراة الدور الثاني بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وكان مانشستر يونايتد متأخرا بهدفين دون رد، قبل أن يسجل هدفين عادل بهما النتيجة، وفرض ركلات الترجيح.

وفي انتقاد خفي للاعبيه، أثنى أموريم على غريمبسي لكونه "الفريق الوحيد الذي كان موجودا في الملعب".

وأوضح أموريم أن "أفضل اللاعبين يمكن أن يخسروا، لأن الفريق قادر على الفوز أمام أي مجموعة من اللاعبين. وأعتقد أن فريق مانشستر يونايتد ولاعبيه تحدثوا نيابة عني، هذا كل ما في الأمر. خسرنا، والفريق الأفضل هو من فاز".

واتهم أموريم فريقه باللعب "من دون أي حدة أو إيقاع". وأضاف :"كنا تائهين للغاية ومن الصعب شرح هذا.. أعتقد أنهم تحدثوا نيابة عني".

ولدى سؤاله عن قصده من هذا التعليق تحديدا، صرح أموريم: "أعتقد أن ما حدث اليوم كان واضحا للجميع".

واحتل "المانيو" المركز الـ15 في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، أقل مركز للفريق في المسابقة، وحتى الآن لم يحقق أي انتصار في أول 3 مباريات هذا الموسم، إذ خسر أمام أرسنال وتعادل مع فولهام في الدوري.