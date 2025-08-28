كيرات ألماتي بطل كازاخستان يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

تحمل الفرق الأوروبية مشاعر متباينة تجاه اللعب ضد فريق كيرات ألماتي من كازاخستان، بعد تأهله التاريخي إلى مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا في نسخة موسم 2025-2026.

وبلغ كيرات ألماتي المسابقة الأوروبية العريقة بعد تجاوزه عقبة سيلتيك الأسكتلندي العريق بركلات الترجيح (3-2)، بعد انتهاء مباراتي ذهاب وإياب الدور الأخير من التصفيات بالتعادل السلبي.

وعلّقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" على التأهل التاريخي للفريق الكازاخي لدوري الأبطال بالقول: "هذا الفريق يثير مشاعر متباينة لبقية الأندية الـ35 المشاركة في البطولة، فمن جهة يرغب الجميع في مواجهته باعتباره فريقا متواضعا، لكن في الوقت نفسه سيكون اللعب على أرضه غير مرحب به بسبب بعد المسافة الجغرافية عن القارة العجوز".

وتقع 85% من أراضي دولة كازاخستان في المنطقة الجغرافية التابعة لقارة آسيا، كما أن مدينة ألماتي التي يمثلها فريق كيرات تبعد عن الحدود مع الصين نحو 300 كيلومتر.

وأوضحت الصحيفة أن المسافة التي تفصل تلك المدينة عن برشلونة تقترب من 7400 كيلومتر بالسيارة، و6 آلاف كيلومتر جوا، ومن أجل قطع هذه المسافة جوا، تستغرق رحلة الطيران نحو 11 ساعة ونصف الساعة.

ضيف مثالي ومضيف صعب

وأضافت الصحيفة ذاتها أن "كيرات سيكون ضيفا مثاليا في أي مواجهة بدوري الأبطال، غير أن السفر إلى ملعبه سنترال ستاديوم في ألماتي لا يلقى كثيرا من الترحيب بسبب طول الرحلة المرهقة، وليس من قبيل الصدفة أن يكون هو الفريق الأكثر بُعدا من حيث الجغرافيا في تاريخ البطولة".

ورغم انتماء كازاخستان جغرافيا إلى قارة آسيا، لكنها تشارك في المنافسات الأوروبية للمنتخبات والأندية منذ عام 2002، بعد قبول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) طلب انضمامها إليه.

ويُعد كيرات -الذي يدربه حاليا رافاييل أورازباختين- ثاني فريق من كازاخستان يشارك في دوري أبطال أوروبا بعد مواطنه "إف سي أستانا" الذي ظهر في نسخة 2015-2016.

وتأسس كيرات في خمسينيات القرن الماضي وتحديدا عام 1954، ويملك في خزينته 4 بطولات دوري و10 كؤوس محلية.

يُذكر أن حارس المرمى تيميرلان أناربيكوف تحوّل إلى بطل كيرات، بعد أن نجح في التصدي لـ3 ركلات ترجيح من أصل 5، أمام كل من آدم إيداه، ولوك ماكاون ودايزن مايدا في الركلة الحاسمة، ليقود فريقه إلى ظهور تاريخي في أمجد البطولات الأوروبية.

ويقع كيرات في المستوى الرابع في دوري الأبطال إلى جانب أندية موناكو الفرنسي، وغلطة سراي التركي، ويونيون سانت جيلواز البلجيكي، وأتلتيك بلباو الإسباني، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وبافوس القبرصي.

كيرات ينتظر قرعة دوري الأبطال

وسيتعرف كيرات -مساء اليوم الخميس- على الفرق السبعة التي سيواجهها في مرحلة الدوري من مسابقة دوري الأبطال، إذ ستبدأ مراسم سحب القرعة عند الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وستكون منقولة عبر قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية.

ومن المقرر أن يواجه كيرات فريقين من كل مستوى (الأول، الثاني، الثالث، الرابع) حسب النظام الجديد للبطولة الذي تم إقراره منذ نسخة الموسم الماضي 2024-2025، بواقع 4 مباريات على ملعبه ومثلها خارجية.