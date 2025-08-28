يويفا يحسم الشهر المقبل مصير إقامة برشلونة مع فياريال في ميامي

يحسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) طلب الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن إقامة مباراة برشلونة مع فياريال في ميامي الأميركية الشهر المقبل، وكشف الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" الإسبانية -اليوم الخميس- أن يويفا سيتخذ قراره في هذا الشأن يوم 11 سبتمبر/أيلول.

وفي 11 أغسطس/آب الجاري، أخطر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يويفا برغبة فياريال وبرشلونة في إقامة مواجهتهما ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني، على ملعب "هارد روك" في ميامي في 20 ديسمبر/كانون الأول، بدلا من ملعب "لا سيراميكا".

ويجمع يويفا معلومات على جميع المستويات، من أجل اتخاذ قرار بشأن إقامة المباراة في ميامي من عدمه، على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية في 11 سبتمبر/أيلول في تيرانا.

وسيُحدد خلال الاجتماع أيضا أماكن استضافة نهائيات البطولات الأوروبية لعام 2027، حيث تقدم الاتحاد الإسباني لكرة القدم بطلب إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب متروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد.

كما يناقش يويفا مساعي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لنقل مباراة ميلان وكومو إلى أستراليا.