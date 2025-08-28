مدرب إسباني يتعرض لأزمة صحية خلال مباراة بكأس روسيا

نُقل مدرب إسباني على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات بعد تعرّضه لأزمة صحية طارئة خلال مباراة في كأس روسيا.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المدرب روبرت مورينو الذي يقود فريق سوتشي الروسي، نُقل إلى المستشفى بسبب ارتفاع في ضغط الدم تعرّض له في أثناء مباراة فريقه أمام كراسنودار.

وشعر مورينو (47 عاما) بالتوعّك قبل ربع ساعة تقريبا من نهاية المباراة، بالتزامن مع تسجيل فريقه الهدف الأول، حين كان متأخرا بالنتيجة 1-3.

وقال إيغور كودرياشوف المدير الرياضي لنادي سوتشي "لقد تعرض المدرب لأزمة ونُقل بسيارة إسعاف إلى المستشفى. لحسن الحظ أن حياته ليست في خطر".

وأظهرت صور منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اصطحاب مساعدي مورينو له باتجاه النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس.

ولاحقا غادر المدرب الإسباني المستشفى ماشيا على قدميه بعد أن خضع لفحوص طبية أكدت عدم حاجته للبقاء تحت المراقبة الطبية.

وكان مورينو، الذي يدرب الفريق منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، أدلى بتصريحات غاضبة أواخر الشهر الماضي بسبب نتائج الفريق.

ويرى مورينو أن لاعبيه لا يستحقون الأجر الذي يتقاضونه من النادي، مطالبا إياهم بالتنازل عن نصف قيمته، وذلك بعد الخسارة الثقيلة 0-4 أمام أكرون في الجولة الثانية من الدوري الروسي.

وقال مورينو يومها "ما يحدث أمر مخزٍ ومُهين، أشعر بالخزي كما لم أشعر به من قبل في مسيرتي مدربا، أود أن أعتذر للنادي والطاقم والإدارة، وأوجه اعتذارا خاصا للجماهير".

وأضاف "آخر 10 دقائق من المباراة السابقة وأول 10 دقائق من هذه المباراة هما مصدر خزي. نحن لا نستحق الأجور التي نتقاضاها، على اللاعبين أن يتنازلوا عن نصف رواتبهم على الأقل، وأنا سأفعل ذلك أيضا، وإذا لم يسمح لي عقدي بذلك فسأتبرع به على أي حال. نحن لا نستحق هذا المال".

اللافت أن نتائج الفريق لم تتحسن منذ ذلك الحين، إذ يتذيل سوتشي جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة، بعد تعادله في مباراة واحدة وخسارته 5 من أصل 6 مواجهات خاضها حتى الآن، كما انهزم أمام كراسنودار في الكأس المحلية بنتيجة 2-4.