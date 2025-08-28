مباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي.. الموعد والقنوات الناقلة للبث المباشر

نستعرض موعد مباراة النصر ضد مضيفه التعاون في الجولة الأولى للدوري السعودي للمحترفين 2025-2026 لكرة القدم والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر للمواجهة.

وتقام المباراة الجمعة الموافق 29 أغسطس/آب الجاري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، وتبدأ المواجهة، الساعة 21:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لمباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

Thmanyah 1 HD (تعليق فهد العتيبي)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

ويسعى النصر بقيادة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس إلى بداية مثالية ينسي بها جماهيره خسارة لقب السوبر السعودي أمام الأهلي في هونغ كونغ.

والتقى الفريقان سابقا في 38 مواجهة ضمن دوري المحترفين السعودي، إذ انتصر النصر في 25 مناسبة مقابل 7 انتصارات للتعاون في حين حسم التعادل 6 مواجهات.

سجل النصر 77 هدفا في شباك التعاون، بينما أحرز الأخير 45 هدفا فقط.