الهلال ضد الرياض في الدوري السعودي.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة للبث المباشر

يستهل الهلال رحلته في الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026 بمواجهة الرياض ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويخوض الهلال مباراته الأولى في الموسم تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي في ظل غيابات مؤثرة في صفوفه مثل ألكسندر ميتروفيتش وماركوس ليوناردو.

الهلال خرج الموسم الماضي خالي الوفاض بعد خسارة الدوري والكأس ودوري أبطال آسيا للنخبة، لكن الفريق ظهر بصورة رائعة في كأس العالم للأندية 2025 ووصل إلى ربع النهائي بعد إقصاء مانشستر سيتي.

وأنهى الهلال موسم 2024-2025 في وصافة دوري روشن السعودي برصيد 75 نقطة، بعدما جمعها من 23 انتصارا و6 تعادلات مقابل 5 هزائم.

ووفقا لمنصة "أوبتا" لم يخسر الهلال في أي مباراة افتتاحية بدوري المحترفين طوال تاريخه بالمسابقة (فاز 16 وتعادل مرة واحدة)، منها فوزه في آخر 12 مباراة افتتاحية على التوالي.

موعد مباراة الهلال ضد الرياض في الدوري السعودي للمحترفين

تقام المباراة على ملعب أرينا يوم الجمعة 29 أغسطس/آب وتنطلق صافرة البداية في الساعة السابعة مساء إلا عشر دقائق (18:50) بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

قنوات البث الحي والمباشر لمباراة الهلال ضد الرياض

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات الدوري السعودي 2025-2026.

قناة Thmanyah 1 HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

التقى الفريقان في 24 مباراة رسمية، ويمتلك الهلال اليد العليا بتحقيقه 15 انتصارًا، بينما لم يعرف الرياض طعم الفوز في أي مواجهة، فيما انتهت 9 لقاءات بالتعادل. وسجل الهلال 56 هدفا في شباك الرياض، وتلقى 16.

وأكد المدرب الإيطالي غياب الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز عن مباراة الرياض "لديه حالة إيقاف في آخر مباراة له مع فريقه السابق (ميلان)".

واعتبر إنزاغي أن موقف خط الهجوم في الهلال ليس مقلقا بالنسبة له، وأضاف "ماركوس ليوناردو لن يكون متاحا لنا في الدوري، وألكسندر ميتروفيتش لم تكتمل جاهزيته، لكننا نملك داروين نونيز، وعبد الله رديف وعبد الله الحمدان، مسألة خط الهجوم ليست مقلقة لي".

تشكيلة الهلال المتوقعة ضد الرياض

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: ثيو هيرنانديز، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، جواو كانسيلو.

الوسط: روبين نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ناصر الدوسري.

الهجوم: سالم الدوسري، داروين نونيز، مالكوم.

تشكيلة الرياض المتوقعة ضد الهلال

حراسة المرمى: ميلان بوريان.

الدفاع: أسامة البواردي، سيرجيو، مرزوق تمبكتي، يوان باربيت.

الوسط: سليمان هزازي، محمد صهلولي، إسماعيلا سورو.

الهجوم: تيدي أوكو، أنطونيو توزي، إبراهيم بايش.