ساوثغيت وزيدان أبرز المرشحين لخلافة أموريم في اليونايتد

برز اسم الإنجليزي غاريث ساوثغيت المدرب السابق لمنتخب "الأسود الثلاثة" على رأس قائمة المرشحين لخلافة البرتغالي روبن أموريم في قيادة مانشستر يونايتد.

وعلت أصوات الكثير من أنصار مانشستر يونايتد المُنادية بإقالة أموريم (40 عاما) بعد البداية الكارثية للفريق في الموسم الجديد، والتي تفاقمت بعد الإقصاء الصادم والمبكر من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على يد فريق من الدرجة الرابعة.

وودّع "الشياطين الحمر" البطولة -أمس الأربعاء- بعد الخسارة من غريمسبي بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، وفيها أنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متأخرا بهدفين قبل أن يتدارك الأمور في الشوط الثاني.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الهزيمة المُهينة أمام غريمسبي قد تكون القشة التي ستقصم ظهر أموريم الذي تولى تدريب مانشستر يونايتد قبل 10 أشهر، وبالتحديد في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وأكدت الصحيفة أن ساوثغيت (54 عاما) هو المرشح الأبرز لتولي المهمة في حال استجابت إدارة السير جيم راتكليف لمطالب الجماهير وأقالت أموريم.

يُذكر أن آخر تجربة تدريبية لساوثغيت كانت مع منتخب إنجلترا، واستقال من منصبه بعد خسارة المباراة النهائية لكأس أوروبا (يورو 2024) أمام إسبانيا 1-2، ومنذ ذلك الحين لم يُشرف على أي ناد أو منتخب وطني.

ولا يُعد ساوثغيت الاسم الوحيد على طاولة إدارة مانشستر يونايتد، فقد برزت أسماء أخرى وفق الصحيفة ذاتها، أبرزها الفرنسي زين الدين زيدان، والإسباني تشافي هيرنانديز المدرب السابق لبرشلونة.

ومن بين المرشحين أيضا مايكل كاريك الذي عمل سابقا مع مانشستر يونايتد كمساعد للمدربين جوزيه مورينيو وأولي غونار سولشاير، كما قاد الفريق مؤقتا عام 2021 في 3 مباريات حقق فيها فوزين وتعادلا من بينهما الانتصار المثير على أرسنال (3-2).

إعلان

وبنسبة أقل برزت أسماء أوليفر غلاس مدرب كريستال بالاس، وماوريسيو بوكيتينو المدرب الحالي للمنتخب الأميركي، وكيران ماكينا مدرب إيبسويتش تاون، وماركو سيلفا مدرب فولهام، وأندوني إيراولا مدرب بورنموث.

انتقادات لاذعة لأموريم

وصفت جماهير مانشستر يونايتد أموريم "بالجبان" بعد رصد واقعتين خلال المباراة المذكورة، كما طالبت بإقالته.

وطالت سهام الانتقادات أموريم بسبب ظهوره وهو يجرب خططا جديدة على السبورة التكتيكية بينما كان الفريق متأخرا بهدفين، وهو ما جعله عرضة لسخرية المشجعين.

Amorim didn't watch one of the 25 penalties 😳 Never known a manager to do that. Beyond bizarre pic.twitter.com/Uj801lZ9wq — Steve Williams Fan Club (@TMSH71) August 27, 2025

كما ظهر أموريم وهو جالس على دكة البدلاء وكأنه يتجنب مشاهدة ركلات الترجيح، وهو ما أثار ضده موجة جديدة من الغضب، حيث قال أحد المشجعين وفق الصن "لا أريد مدربا يخشى حتى من مشاهدة ركلات ترجيح أمام فريق من الدرجة الرابعة" فيما كتب آخر "اختباء أموريم خلال ركلات الترجيح ضد فريق من الدرجة الرابعة عار".

وزاد الإقصاء من كأس الرابطة الضغوط على أموريم المطالب الآن بتحقيق نتيجة الفوز يوم السبت المقبل، عندما يستقبل يونايتد ضيفه بيرنلي العائد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يفز مانشستر يونايتد مع أموريم في غير مباراة واحدة من آخر 7 مباريات له بجميع البطولات، وتبلغ نسبة انتصاراته حاليا 37% فقط وفق الصحيفة.

يُذكر أن مانشستر يونايتد قص شريط الموسم الجديد بخسارة أمام أرسنال 0-1 وتعادل مع فولهام 1-1 في أول جولتين من البريميرليغ، قبل الهزيمة من غريمسبي في كأس الرابطة.