التاريخ يُقلق جماهير ريال مدريد بعد الانطلاقة القوية في الليغا

رغم البداية القوية لفريق ريال مدريد في حقبة المدرب تشابي ألونسو فإن التاريخ القريب للفريق الملكي لا يدعو إلى التفاؤل بشأن فوز الفريق بلقب الدوري الإسباني في النهاية.

وحقق ريال مدريد الفوز في أول مباراتين بالليغا موسم 2025-2026 وخرج منهما بشباك نظيفة، إذ قص شريط مواجهاته بانتصار على أوساسونا بهدف دون رد، في حين جاء الآخر على حساب ريال أوفييدو بثلاثية نظيفة.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثالث برصيد 6 نقاط خلف فياريال وبرشلونة اللذين يتقدمان عليه بفارق الأهداف فقط.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد فاز في أول جولتين دون أن تهتز شباكة لأول مرة منذ عقدين، حيث كان آخر مرة فعل فيها "الميرينغي" ذلك مع المدرب خوسيه أنطونيو كاماتشو في موسم 2004-2005.

لكن ما يثير قلق جماهير ريال مدريد هو أن الفريق أنهى ذلك الموسم في المركز الثاني، وهو سيناريو تكرر مرتين أخريين عبر التاريخ في ثلاثينيات وتسعينيات القرن الماضي، ففي موسم 2004-2005 فاز ريال مدريد في أول جولتين على ريال مايوركا ونومانسيا على التوالي (1-0)، لكنه أنهى تلك النسخة في مركز الوصافة خلف الغريم برشلونة بفارق 4 نقاط.

وفي موسم 1935-1936 فاز ريال مدريد في الجولتين الافتتاحيتين على هيركوليس وإسبانيول بنتيجة 1-0 و6-0 تواليا، لكن اللقب ذهب في النهاية إلى خزائن أتلتيك بلباو بفارق نقطتين.

أما موسم 1991-1992 فبدأه الميرينغي بانتصارين متتاليين على قادش وبلد الوليد بنفس النتيجة (1-0)، وظل متصدرا للمسابقة حتى الجولة الـ33، قبل أن ينهار في الأمتار الأخيرة، ثم خسر المباراة الأخيرة أمام تينيريفي 2-3، ليذهب اللقب إلى خزائن الغريم برشلونة الفائز بدوره على أتلتيك بلباو.

سوابق إيجابية

في المقابل، يتسلح ريال مدريد بسابقتين تاريخيتين من أجل كسر هذه اللعنة على أمل تحقيق لقب الليغا نهاية الموسم الحالي، ففي موسم 1957-1958 فاز ريال مدريد في أول 3 مباريات دون استقبال أهداف على أوساسونا وغرناطة وإشبيلية بنتائج 3-0 و2-0 و6-0 على التوالي، وحسم اللقب في النهاية بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد.

وتكرر الأمر في موسم 1987-1988 حين سحق قادش 4-0 ثم سبورتينغ خيخون 7-0 في بداية موسم سيطر عليه بالكامل، إذ تصدّر من الجولة الأولى حتى الأخيرة، وتوّج باللقب بفارق 11 نقطة عن ريال سوسيداد.