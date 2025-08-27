شاهد.. ميسي يعود للتدريبات قبل مباراة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتدريبات إنتر ميامي الاميركي في الوقت المناسب قبل خوض فريقه مباراة مرتقبة في نصف نهائي كأس الدوريات أمام غريمه المحلي أورلاندو سيتي فجر الخميس.

وغاب ميسي عن مواجهة تايغرز المكسيكي في ربع نهائي البطولة بعد معاناته سلسلة إصابات حرمته من المشاركة في عدة مباريات خلال الموسم الحالي.

وظهر ميسي في التدريبات الجماعية لإنتر ميامي في إشارة إلى جاهزيته لخوض مواجهة أورلاندو، لكن شبكة "سي بي أس سبورتس" أشارت إلى أنه من غير المعروف ما إذا كان سيشارك أساسيا أم سيدخل بديلا.

🚨🚨 ATENCIÓN: MESSI SE ENTRENÓ CON INTER MIAMI PREVIO A LAS SEMIFINALES DE LEAGUES CUP 🐐🔙 ❗️🦩 Luego de perderse dos partidos por una lesión muscular leve, Leo formó parte de la práctica previa al clásico con Orlando. ¿Jugará? 📽️ @fedesaint pic.twitter.com/klvwQ4sjLI — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) August 26, 2025

وقالت الشبكة الأميركية "في آخر مباراة خاضها إنتر ميامي ضد أورلاندو، لم يكن ميسي متاحا، وخسر الفريق بنتيجة 4-1، وبشكل عام لم يفز إنتر في 4 مباريات من أصل 5 خاضها في الدوري الأميركي بدون ميسي، لكن في كأس الدوريات، انتصر باللقاءين اللذين لم يشارك فيهما النجم الأرجنتيني".

وتشكل عودة ميسي دفعة معنوية كبيرة لإنتر ميامي قبل مباراة أورلاندو الصعبة، خصوصا مع أرقامه الفردية المميزة هذا الموسم، إذ سجل 20 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات، ليقترب من الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري مجددا.

وظهرت إصابة ميسي لأول مرة خلال مباراة كأس الدوري ضد نيكاكسا في 2 أغسطس/آب، عندما اضطر لمغادرة الملعب مبكرا بسبب شعوره بألم في أوتار الركبة.

في ذلك الوقت، أعلن النادي أن الإصابة طفيفة، لكنه لم يحدد مدة غياب ميسي.

بحلول منتصف أغسطس/آب، استأنف ميسي التدريب، مبشرا بتقدم كبير، حتى إنه تمكن من المشاركة في المباراة ضد لوس أنجلوس غالاكسي في 16 أغسطس/آب، حيث أظهر لمحات من تألقه بتسجيله وتمريراته الحاسمة، مؤكدا أن تعافيه يسير على الطريق الصحيح.

ولكن بنهاية المباراة خرج ميسي مباشرة من أرض الملعب في إشارة واضحة إلى معاناته من إصابة، ليغيب عن المباراة التالية ضد تايغرز.

يذكر أن الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي لن يكون متاحا لقيادة فريقه في مباراة أورلاندو بعد تلقيه بطاقة حمراء قبل نهاية الشوط الأول في مواجهة تايغرز.