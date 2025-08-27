أسوأ نسخة من غريزمان نجم أتلتيكو مدريد في 2025

يواصل نجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان أداءه المتواضع في عام 2025، فقد سجل هدفا واحدا في 22 مباراة في الدوري الإسباني، وهي أسوأ حصيلة عام له من حيث السجل التهديفي.

ولا يزال النجم الفرنسي على بُعد هدفين من الوصول إلى 200 هدف.

ويُعدّ غريزمان أحد أهم اللاعبين في تاريخ "الأتلتي"، وقال عنه المدرب دييغو سيميوني في مناسبات عديدة إنه الأفضل تحت قيادته خلال 14 عاما من تألق النادي.

وتؤكّد هذه الأرقام المستويات الكبيرة التي قدمها غريزمان مع أتلتيكو، حيث يتصدر قائمة الهدافين الذين ارتدوا القميص الأحمر والأبيض طوال أكثر من 120 عاما من التاريخ، برصيد 198 هدفا.

ولهذا السبب تقمص "الأمير الصغير" دور النجم الكبير مدة طويلة، وهو لقب استحقّه في سنواته الخمس الأولى مع النادي، وكرّره بعد عامين من رحلته إلى كامب نو (برشلونة).

وعانى غريزمان لفرض نفسه مع عملاق برشلونة إلى جانب كوكبة من النجوم أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مكتفيا بالفوز بكأس الملك قبل أن يعود على سبيل الإعارة إلى أتلتيكو في 2021، ليصبح الانتقال نهائيا.

منذ ذلك الوقت، تألق أنطوان لكن مستواه تراجع في الأشهر الأخيرة فاسحا المجال أمام الموهبة جوليان ألفاريز في التشكيلة الأساسية.

وتراجع مستوى المهاجم المخضرم هذا العام حيث يعود هدفه الأخير إلى فبراير/شباط، في حين حلّ أتلتيكو بالمركز الثالث في الليغا خلف برشلونة البطل والقطب الثاني للعاصمة ريال مدريد الثاني.

ومدّد المهاجم الدولي الفرنسي السابق وبطل مونديال روسيا 2018 عقده مع فريقه أتلتيكو مدريد حتى صيف 2027 ويبدو أنه حان وقت إعادة ترتيب أوراقه.

ويتطلع "غريزو" إلى ترك بصمته كلاعب بديل، ولكن في أول مباراتين لم يتمكن من تحسين أدائه على أرض الملعب، مما أدى إلى إطالة أمد أسوأ سلسلة تهديف له كلاعب في الروخيبلانكوس.

أرقام باهتة

ويُثبت عام 2025 أنه عام نحس لهداف من عيار غريزمان، إذ بدأ يتطلع في يناير/كانون الثاني للوصول إلى 200 هدف (كان على بُعد 8 أهداف فقط).

ومع بداية الموسم الجديد، لا يزال يتخلف عن هدفه، فقد سجل 6 أهداف فقط في 33 مباراة خاضها، شملت الدوري الإسباني (هدفا واحدا)، وكأس الملك (هدفين)، ودوري أبطال أوروبا (هدفين)، وكأس العالم للأندية (هدفا واحدا).

وخلال 11 عاما قضاها مع ريال سوسيداد، حقق غريزمان أرقاما قياسية تاريخية، إذ سجل 33 هدفا في 53 مباراة لعبها، مما يمثل هدفا كل 128 دقيقة، وهو أفضل معدل تهديفي له مع ريال سوسيداد.