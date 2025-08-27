رياضة|رياضات أخرى|الولايات المتحدة الأميركية

فريق أميركي يستغني عن لاعب وزنه 204 كيلوغرامات

TAMPA, FL - AUGUST 07: Tampa Bay Buccaneers Defensive Lineman Desmond Watson (56) walks onto the field during the Titans - Buccaneers Joint Training Camp work out on August 07, 2025 at the AdventHealth Training Center at One Buccaneer Place in Tampa, Florida. (Photo by Cliff Welch/Icon Sportswire via Getty Images)
لاعب كرة القدم الأميركية ديزموند واتسون يعاني من الوزن الزائد (غيتي)
27/8/2025-|آخر تحديث: 09:55 (توقيت مكة)

قرر فريق ينافس في دوري كرة القدم الأميركية (إن إف إل) الاستغناء عن أحد لاعبيه الشباب لسبب غريب وصادم.

وذكرت شبكة "فوكس سبورتس" الأميركية أن فريق تامبا باي بوكانييرز استغنى عن خدمات لاعبه ديزموند واتسون بسبب الوزن الزائد.

وأوضحت أن واتسون البالغ من العمر 21 عاما كان قد لفت الأنظار إليه بسبب وزنه الثقيل إذ وصل إلى 449 باوندا (204 كيلوغرامات).

ويُعد واتسون أثقل لاعب مسجّل في كشوفات كرة القدم الأميركية (NFL)، وهو الأمر الذي تسبّب في إنهاء مسيرته القصيرة مع النادي.

وأشارت الشبكة نفسها إلى أن إدارة تامبا باي بوكانييرز اعتبرت أن واتسون "لم يحقق الأهداف البدنية المطلوبة منه" وعليه قررت فسخ عقده.

وكان واتسون قد التحق بالفريق قبل أشهر قادما من فلوريدا غيتورز الجامعي، ورغم أنه لم يتم اختياره من مشروع اكتشاف المواهب، لكن تامبا باي بوكانييرز منحه عقدا لـ3 سنوات تصل قيمته إلى 3 ملايين دولار.

ومنذ توقيعه العقد وضع النادي برنامجا خاصا لمساعدة اللاعب على إنقاص وزنه بمشاركة خبراء تغذية ومدربين بدنيين، كما تم استبعاده من التدريبات وإلحاقه بقائمة المصابين.

وكان تود بولز مدرب الفريق قد أوضح في الأسابيع الماضية أن الهدف لم يكن مجرد إشراك واتسون في المباريات، بل أن يفعل ذلك وهو في حالة صحية أفضل.

وقال بولز "الأمر يتعلق بمساعدته على أن يصبح لاعبا أفضل وشخصا أكثر لياقة صحية وبدنية".

من جانبه، أبدى اللاعب رغبته في تغيير الصورة النمطية المرتبطة به بقوله قبل أشهر "لا أريد أن تشتهر قصتي فقط لكوني الأثقل وزنا في الدوري، أريد أن يُنظر إليّ كـلاعب كرة قدم جيد".

يُذكر أن نادي تامبا باي بوكانييرز قرر فسخ عقد واتسون قبل أن يخوض أي مباراة رسمية في كرة القدم الأميركية، ولو حدث ذلك لدخل التاريخ باعتباره أثقل لاعب يطأ أرض الملعب، وهو رقم قياسي ما زال يتقاسمه حاليًا ترنت براون ودانيال فاعليلي وكلاهما يزن 172 كيلوغراما.

المصدر: مواقع إلكترونية

