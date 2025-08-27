فريق أميركي يستغني عن لاعب وزنه 204 كيلوغرامات

قرر فريق ينافس في دوري كرة القدم الأميركية (إن إف إل) الاستغناء عن أحد لاعبيه الشباب لسبب غريب وصادم.

وذكرت شبكة "فوكس سبورتس" الأميركية أن فريق تامبا باي بوكانييرز استغنى عن خدمات لاعبه ديزموند واتسون بسبب الوزن الزائد.

وأوضحت أن واتسون البالغ من العمر 21 عاما كان قد لفت الأنظار إليه بسبب وزنه الثقيل إذ وصل إلى 449 باوندا (204 كيلوغرامات).

6'5" 449 lbs rookie DT Desmond Watson has been released by the Bucs, per @gregauman Watson missed all of camp to work on losing weight pic.twitter.com/1GjhO4RjQa — Bleacher Report (@BleacherReport) August 25, 2025

ويُعد واتسون أثقل لاعب مسجّل في كشوفات كرة القدم الأميركية (NFL)، وهو الأمر الذي تسبّب في إنهاء مسيرته القصيرة مع النادي.

وأشارت الشبكة نفسها إلى أن إدارة تامبا باي بوكانييرز اعتبرت أن واتسون "لم يحقق الأهداف البدنية المطلوبة منه" وعليه قررت فسخ عقده.

وكان واتسون قد التحق بالفريق قبل أشهر قادما من فلوريدا غيتورز الجامعي، ورغم أنه لم يتم اختياره من مشروع اكتشاف المواهب، لكن تامبا باي بوكانييرز منحه عقدا لـ3 سنوات تصل قيمته إلى 3 ملايين دولار.

ومنذ توقيعه العقد وضع النادي برنامجا خاصا لمساعدة اللاعب على إنقاص وزنه بمشاركة خبراء تغذية ومدربين بدنيين، كما تم استبعاده من التدريبات وإلحاقه بقائمة المصابين.

Heartbreaking: 450-pound Bucs rookie DT Desmond Watson has the SLOWEST speed rating in Madden 26. • 62 OVR

• 46 SPEED

• 96 STRENGTH Watson is trying his hardest to lose weight 💔😔 pic.twitter.com/Jlnj6mdhNj — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) August 6, 2025

وكان تود بولز مدرب الفريق قد أوضح في الأسابيع الماضية أن الهدف لم يكن مجرد إشراك واتسون في المباريات، بل أن يفعل ذلك وهو في حالة صحية أفضل.

إعلان

وقال بولز "الأمر يتعلق بمساعدته على أن يصبح لاعبا أفضل وشخصا أكثر لياقة صحية وبدنية".

من جانبه، أبدى اللاعب رغبته في تغيير الصورة النمطية المرتبطة به بقوله قبل أشهر "لا أريد أن تشتهر قصتي فقط لكوني الأثقل وزنا في الدوري، أريد أن يُنظر إليّ كـلاعب كرة قدم جيد".

يُذكر أن نادي تامبا باي بوكانييرز قرر فسخ عقد واتسون قبل أن يخوض أي مباراة رسمية في كرة القدم الأميركية، ولو حدث ذلك لدخل التاريخ باعتباره أثقل لاعب يطأ أرض الملعب، وهو رقم قياسي ما زال يتقاسمه حاليًا ترنت براون ودانيال فاعليلي وكلاهما يزن 172 كيلوغراما.