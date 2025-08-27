ديمبلي: نصائح ميسي غيرت مسيرتي

كشف لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي عثمان ديمبلي كيف أثر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مسيرته وكيف كان أحد أسباب نجاحه لاحقا.

ويعيش الدولي الفرنسي أزهى أيامه مع النادي الباريسي حيث فاز بكل شيء تقريبا الموسم الماضي، وهو المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية.

وتُوج ديمبلي بكل الألقاب محليا، كما فاز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الباريسي، إضافة إلى كأس السوبر الأوروبي وبلوغ نهائي كأس العالم للأندية.

لكن "البعوضة "مرّ أيضا بفترات صعبة خلال مسيرته، والتي استعرضها في مقابلة مع مجلة "فور فور تو" الفرنسية، حيث كشف عن بعض النصائح التي تلقاها من ميسي والتي غيّرت نظرته لمسيرته.

وقال "أخبرني ميسي بأن أكون جادا إذا أردتُ تحقيق أحلامي. بعد ذلك، بدأتُ أراقبه وأتعلم مما يقدمه في الملعب. سواء كان يلعب كمهاجم ثان أو كرأس حربة".

وأضاف "كان تمركزه استثنائيا، وطريقة انتشاره في الملعب مذهلة".

وتابع "أحيانا لا تراه لـ4 أو 5 دقائق، ثم بمجرد وصول الكرة إليه، يعرف غريزياً ما يجب فعله. كان ميسي يعرف متى سيتقدم جوردي ليمرر الكرة له. إنه يفهم كرة القدم بشكل لا يُصدق، ويضع نفسه في مواقع مثالية على أرض الملعب، جميعنا نعرف ما يُبدعه بقدميه".

علاقته بميسي

التحق ديمبلي بنادي برشلونة قادما من بوروسيا دورتموند، في صفقة قاربت قيمتها 100 مليون يورو، لتعويض البرازيلي نيمار جونيور الذي غادر النادي الكتالوني في صيف 2017، وانضمّ إلى النادي الباريسي.

تقاسم اللاعبان غرفة ملابس برشلونة من عام 2017 إلى عام 2021، وهو وقت كافٍ ليتعرف ليو على صفات اللاعب الفرنسي ويقدم له نصائح غيّرت مسيرته.

وأوضح ديمبلي "لطالما كانت علاقتي بميسي رائعة، منذ اليوم الأول. كانت خزانتي بجوار خزانته مباشرة، وكان يُقدّم لي الكثير من النصائح. كان شخصا يعرف غريزيا ما تحتاجه. بالنسبة لي هو الأفضل، إنه لاعب يُلهمني".

واختتم اللاعب الفرنسي حديثه قائلا "في باريس، لديّ ثقة كبيرة في لويس إنريكي. لقد منحني حرية مطلقة على أرض الملعب. قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، كان الناس يهتفون "الكرة الذهبية". إنها الكأس المقدسة في كرة القدم، على المستوى الفردي، لا يوجد أفضل منها للاعب كرة القدم".