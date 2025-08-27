ملعب الجنوب المونديالي يستضيف مباريات كأس العالم للسلة قطر 2027

سيكون ملعب الجنوب في قطر أحد الملاعب الأربعة التي ستستضيف كأس العالم لكرة السلة 2027، بعد أن يتم تحويله مؤقتا إلى صالة لكرة السلة تحت اسم "صالة الجنوب"، بحسب ما أعلنت اللجنة المنظمة المحلية للبطولة قبل عامين على استضافة النهائيات بمشاركة 32 منتخبا.

وستنضم صالة الجنوب إلى صالات لوسيل، العطية، والدحيل، المعتمدة في البطولة التي نالت قطر شرف تنظيمها ربيع عام 2023، وتقام خلال الفترة من 27 أغسطس/آب حتى 12 سبتمبر/أيلول.

ووفقا للجنة العليا المنظمة "ستكون هذه المرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة السلة التي تُقام فيها المباريات داخل ملعب سبق أن استضاف مباريات لكأس العالم لكرة القدم حيث سيجري تحويل الملعب الكروي إلى صالة لكرة السلة بسعة تتجاوز ثمانية آلاف متفرج".

وقال محمد سعد المغيصيب المدير العام للجنة المنظمة ورئيس الاتحاد القطري لكرة السلة "لدينا ثلاث صالات جاهزة بالفعل فيما يجري العمل على مشروع فريد من نوعه في تاريخ رياضتنا، يتمثل في تحويل استاد لكرة القدم إلى صالة لكرة السلة، وذلك تحت اسم صالة الجنوب".

وكان ملعب الجنوب الذي افتتح عام 2019، ويقع في منطقة الوكرة ويبعد عن الدوحة حوالي 25 كيلومترا جنوبا، قد استضاف سبع مباريات في بطولة كأس العالم 2022، آخرها في دور الـ16 بين اليابان وكرواتيا.

كما شهد الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج والذي صممته المهندسة العراقية الراحلة زها حديد، ويأخذ شكل أشرعة القوارب الخشبية التقليدية، استضافة نهائي دوري أبطال آسيا 2020 بين أولسان هيونداي الكوري الجنوبي وبيرسيبوليس الإيراني.

وستكون هذه أول بطولة كأس العالم لكرة السلة تقام في العالم العربي، والثالثة على التوالي التي تقام في آسيا بعد بطولة 2019 في الصين، و2023 في الفلبين واليابان وإندونيسيا، وستكون قطر ثاني دولة إسلامية تستضيفها بعد نسخة 2010 في تركيا.