كروس نجم ريال مدريد السابق ينتقد "حوار المصافحة" بالدوري الألماني

لم تحظ القاعدة الجديدة المطبقة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم والتي تنص على عقد اجتماع يضم طاقم التحكيم والمدربين وقائد كل فريق قبل انطلاق المباراة بترحيب واسع، إذ قال الفائز بكأس العالم توني كروس إنها لن تُحدث أي تأثير حقيقي.

وبدأ تنفيذ القاعدة التي تسمى "حوار المصافحة" مع انطلاق الموسم الجديد في الدوري الأسبوع الماضي، وهي تلزم القادة والمدربين بالاجتماع بالحكام كمجموعة قبل 70 دقيقة من انطلاق المباراة.

وقال كروس، الذي اعتزل العام الماضي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع بايرن ميونخ وريال مدريد، في بودكاست "هذا لا تأثير له إطلاقا".

وأضاف الفائز بكأس العالم 2014 مع ألمانيا أن هذه القاعدة لن تُحدث تأثيرا يُذكر فيما يتعلق بالسيطرة على الانفعالات.

وتابع "قبل المباراة سيظهر كل طرف مدى احترامه وحبه للطرف الآخر لكن بحلول الدقيقة الخامسة لن تكون هناك مصافحة، فقط بطاقة صفراء".

لكن لوكاس كفاشنيوك مدرب نادي كولن تحدث عما هو أبعد من ذلك، وقال في مؤتمر صحفي "كل هذا هراء. قبل المباراة بـ70 دقيقة، لا أحد يرغب في أمر كهذا. باستثناء تعطيل الاستعدادات، لن يحدث أي شيء آخر".

وقالت رابطة الدوري الألماني في يوليو/تموز الماضي حين أزاحت الستار عن القاعدة الجديدة إن الهدف من الاجتماع تعزيز مبدأ اللعب النظيف.

وأضافت الرابطة "في إطار روح اللعب النظيف، يُمثل هذا الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النظر والتفاعل باحترام بين كافة الأطراف المعنية باللعبة. سيُعقد الاجتماع قبل 70 دقيقة من انطلاق المباراة داخل غرفة ملابس الحكام".