شاهد.. احتجاجات مؤيدة لفلسطين تعطل فريقا إسرائيليا في طوّاف إسبانيا

أدى احتجاج لمتظاهرين مؤيدين لفلسطين -اليوم الأربعاء- إلى عرقلة سباق ضد الساعة لفريق بريميير تيك الإسرائيلي خلال سباق طوّاف إسبانيا للدراجات الهوائية (لافويلتا).

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن عددا من المحتجين كانوا يحملون لافتات وأعلام فلسطين تمكنوا من قطع الطريق أمام دراجين من فريق بريميير تيك الإسرائيلي، مما بطّأ سرعتهم.

وقبل أن يتدخل المنظمون وقوات الأمن على الفور لإعادة مسار السباق تمكن الدراجون من استئناف رحلتهم دون أي عواقب.

وتأتي هذه الحادثة في خضم الجدل السياسي الدائر بشأن مشاركة الفريق الإسرائيلي في طوّاف إسبانيا.

وهذا الأسبوع، قدّم حزب اليسار المتحد التماسا إلى الكونغرس يطالب الحكومة باقتراح استبعاد الفريق من سباق "لافويلتا" ريثما تُطبق الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن غزة.

ويؤكد الحزب على أن "الرياضة رفيعة المستوى التي تقام على الأراضي الإسبانية يجب أن تتوافق تماما مع التزامات الدولة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وطلب الحزب من الحكومة توضيحات بشأن اتفاقيات الرعاية المحتملة أو الدعم المؤسسي أو نقل الصور لسباق لافويلتا هذا العام، بالإضافة إلى ما إذا كان هناك أي اتصال رسمي مع الاتحاد الدولي للدراجات أو الشركة المنظمة فيما يتعلق بمشاركة فريق بريميير تيك الإسرائيلي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتأثر فيها سباقات الدراجات بالاحتجاجات، ففي عام 2022 توقف سباق فرنسا للدراجات في المرحلة العاشرة بعد أن أغلق متظاهرون من أجل المناخ الطريق، مما أدى إلى إيقاف السباق بأكمله.

وفي عام 2023 وخلال بطولة العالم للدراجات الهوائية في غلاسكو توقف السباق في ظروف مماثلة بعد أن علق نشطاء بيئيون على سطح الطريق.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة على سكان قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية لوقف الحرب.

ووفقا لأحدث إحصاءات وزارة الصحة في القطاع، فقد خلفت حرب الإبادة أكثر من 62 ألف شهيد و158 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 313 فلسطينيا، بينهم 119 طفلا.