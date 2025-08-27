تقليد يدفع هالاند لتغيير اسم قميصه مع منتخب النرويج

قرر النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إجراء تغيير على اسمه المكتوب على ظهر قميصه مع منتخب بلاده.

واعتاد هالاند الظهور بقميص يحمل اسم "haaland" سواء مع فريقه مانشستر سيتي أو منتخب النرويج، لكنه قرر اعتماد اسم "braut haaland" على قميص المنتخب، اعتبارا من المباراة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هالاند قرر اتباع عادة تقليدية تبناها الكثيرون في بلده تتمثل في استخدام الاسم الأوسط، العائد للأب أو الأم.

وأضافت "يُعرف هالاند باسمه الكامل على إنستغرام. وعندما برز على الساحة لأول مرة بعد تسجيله 9 أهداف لمنتخب بلاده في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في 2019، كان يُعرف على نطاق واسع باسم إيرلينغ براوت هالاند".

👕 Erling Haaland has made a name change to his shirt for the Norwegian national team. He will now include his middle name on his No.9 shirt so it reads 'Braut Haaland' instead. pic.twitter.com/tDdI2yr784 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 27, 2025

وأشارت الصحيفة إلى أن "استخدام لقب الأم والأب ممارسة شائعة في النرويج، حيث لعب ألفي والد إيرلينغ مع مانشستر سيتي من عام 2000 حتى 2003، فيما حققت والدته غري ماريتا براوت النجاح أيضا في عالم الرياضة".

وكانت براوت بطلة نرويجية مشهورة في رياضة السباعي خلال تسعينيات القرن الماضي، وتنافست في سباقات 100 متر حواجز، والقفز العالي، ودفع الجلة، و200 متر، والقفز الطويل، ورمي الرمح، و800 متر كجزء من التخصص الرياضي.

وخلال مشواره مع الأندية السابقة ريد بول سالزبورغ وبوروسيا دورتموند اكتفى المهاجم النرويجي بوضع اسم "هالاند" على قمصانه، قبل أن يستمر في القيام بذلك في مانشستر سيتي.

ويخوض منتخب النرويج مباراة ودية في 4 سبتمبر/أيلول المقبل ضد فنلندا ستكون الأولى بالاسم الجديد على قميص هالاند، قبل أن يواجه مولدوفا في 9 من الشهر ذاته في تصفيات كأس العالم 2026 علما أنه يحتل صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

يذكر أن هالاند سجل 42 هدفا في 43 مباراة بقميص منتخب النرويج الأول، منذ ظهوره معه لأول مرة في 9 سبتمبر/أيلول 2019، وقبل ذلك تدرج في منتخبات بلاده الصغرى منذ كان بعمر 15 عاما.