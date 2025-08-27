جوائز مالية ضخمة للأندية المشاركة بدوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن قيمة الجوائز المالية للأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، والذي يشهد مشاركة 36 فريقا في النسخة الموسعة.

وسيحصل كل ناد مشارك في دور المجموعة الموحدة على مخصصات أساسية بقيمة 18.62 مليون يورو، بالإضافة إلى 2.1 مليون يورو لكل فوز و700 ألف يورو لكل تعادل.

وينص التوزيع الذي وضعه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لهذا الموسم على أن الأندية المتأهلة لدور الـ16 ستحصل على 11 مليون يورو، فيما ستحصل الأندية المتنافسة في دور خروج المغلوب على مليون يورو فقط.

سيحصل كل فريق على 12.5 مليون يورو عند بلوغه ربع النهائي، بينما سيحصل المتأهل إلى نصف النهائي على 15 مليون يورو إضافية، بينما سيحصل طرفا النهائي في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست يوم السبت 30 مايو/أيار 2026، على 18.5 مليون يورو.

أما الفائز باللقب فسيحصل على 6.5 ملايين يورو إضافية، وبالتالي فقد يجمع البطل في ختام المنافسة حوالي 90 مليون يورو.

أضاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضا مكافأة تأهل لمرحلة الدوري، تُقسّم بالتساوي، بقيمة مبدئية قدرها 275 ألف يورو لكل فريق، وسيحصل الفريق الأقل تصنيفا على هذا المبلغ، بينما قد يحصل الفريق صاحب المركز الأعلى على ما يصل إلى 9.9 ملايين يورو إضافية.

بالإضافة إلى ذلك، خصصت المنظمة 30 مليون يورو للأندية التي شاركت في الجولات السابقة. أما الأندية التي لم تتأهل إلى الدور الرئيسي، فستحصل على مبلغ ثابت قدره 4.29 ملايين يورو.

سيوزع يويفا 3.317 مليارات يورو على جميع مسابقاته الأوروبية هذا الموسم، ومن هذا المبلغ، سيخصص 2.467 مليار يورو (74.38%) لدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، بينما سيخصص 565 مليون يورو (17.02%) للدوري الأوروبي، و285 مليون يورو (8.60%) لدوري المؤتمرات.

تفاصيل مكافآت دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026

المكافآت المضمونة: 18.6 مليون يورو لكل فريق

الفوز في مرحلة المجموعات: 2.1 مليون يورو

التعادل: 700 ألف يورو

المركز الأول إلى الثامن: 2 مليون يورو

المركز التاسع إلى الـ16: مليون يورو

دور الـ16: 11 مليون يورو

ربع النهائي: 12.5 مليون يورو

نصف النهائي: 15 مليون يورو

الوصيف: 18.5 مليون يورو

البطل: 6.5 مليون يورو