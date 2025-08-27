المغرب ضد مدغشقر بنهائي كأس أفريقيا للمحليين.. الموعد والقنوات الناقلة

سيتواجه المنتخب المغربي مع نظيره مدغشقر في نهائي كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين لكرة القدم على ملعب مانديلا الوطني في العاصمة الأوغندية كمبالا.

وتأهل المغرب إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره السنغال بركلات الترجيح 5-3 في نصف النهائي، ومدغشقر بفوزه 1- صفر على السودان.

ويطمح المغرب المتوج بنسختي 2018 و2020 على حساب نيجيريا ومالي تواليا في حصد لقبه الثالث أمام مدغشقر التي تخوض أول نهائي قاري لها.

موعد مباراة المغرب ضد مدغشقر في نهائي كأس أفريقيا للمحليين

يقام النهائي السبت 30 أغسطس/آب الجاري، على ملعب "موي الدولي" بمدينة، نيروبي، وتنطلق الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الرابعة بتوقيت المغرب.

ويلتقي منتخبا السنغال والسودان، في مباراة تحديد المركز الثالث، الجمعة 29 أغسطس الجاري، على ملعب "مانديلا الوطني" بمدينة، كمبالا.

قنوات البث المباشر للنهائي بين المغرب ومدغشقر

beIN Sports HD 6

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للنهائي عبر موقع الجزيرة نت.

وواصل منتخب المغرب طفرة كرة القدم في بلاده بخوض النهائي القاري الخامس هذا العام 2025 بعد التأهل لنهائيات أخرى على مستوى كرة الصالات والكرة النسائية، وأمم أفريقيا للشباب والناشئين تحت 20 عاما و17 عاما.

ويطمح المغرب بقيادة مديره الفني طارق السكتيوي في الفوز باللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه، واعتلاء قائمة المنتخبات الأكثر تتويجا بعد تحقيقه لقب نسختي 2018 و2020، بينما يحلم منتخب مدغشقر الذي تأهل للنهائي لأول مرة في تاريخه لرفع اللقب القاري.