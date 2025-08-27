استشهاد العداء والبطل الدولي علام العمور برصاص الاحتلال بغزة

قال الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى -اليوم الأربعاء- إن العدّاء الدولي علّام العمور استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي، في أثناء محاولته الحصول على طرد غذائي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضاف الاتحاد -في تدوينة على فيسبوك- أنه "بمزيد من الحزن والأسى ينعى الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى العداء الشاب علام العمور، الذي ارتقى إلى جوار ربه شهيدا".

وذكر الاتحاد أن العدّاء الفلسطيني العمور صاحب الميدالية البرونزية في سباق 5 آلاف متر للشباب في بطولة غرب آسيا.

وأوضح أنه استشهد في أثناء محاولته الحصول على طرد غذائي من بوابات الإغاثة، لمواجهة التجويع الإسرائيلي الممنهج بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وتابع أنه "لم يكن يتوقع أن تكون نهايته برصاصة في الرأس، بدلا من أن يحمل بيده ما يسد رمق عائلته، هكذا كان آخر سباق لعلام، ليس على حلبة الجري، بل كان سباقا موجعا نحو الآخرة، تاركا وراءه قصة مؤثرة وذكرى طيبة في قلوب محبيه وكل من سمع عن إصراره وتفوقه".

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت مصادر عائلية للأناضول أن العمور استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي قرب ما تُسمى "مراكز المساعدات الأميركية".

وأمس الثلاثاء، قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب إن الرياضة الفلسطينية تعيش كارثة غير مسبوقة بعد فقدها 774 شهيدا، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.

وأوضح أن إجمالي شهداء الحركة الرياضية والكشفية بلغ 774 شهيدا، بينهم 355 شهيدا من لاعبي كرة القدم، و277 شهيدا من الاتحادات الرياضية، و142 شهيدا من الكشافة الفلسطينية، إضافة إلى 119 مفقودا.

وأضاف الرجوب أن عدد شهداء الإعلام الرياضي بلغ 15 شهيدا، وكشف عن أن 288 منشأة رياضية في الضفة الغربية وقطاع غزة تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي.

واليوم الأربعاء، قالت مصادر طبية للأناضول إن الجيش الإسرائيلي قتل 4 فلسطينيين من منتظري المساعدات بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و819 شهيدا، و158 ألفا و629 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 313 فلسطينيا، بينهم 119 طفلا.