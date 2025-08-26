غاب عن 10 مباريات في 5 سنوات.. أسرار حفاظ صلاح نجم ليفربول على لياقته

يعد المصري محمد صلاح نجم ليفربول من اللاعبين القلائل في الدوري الإنجليزي الممتاز الذين قلّما يغيبون عن المباريات بسبب الإصابات، التي تشكّل كابوسا للاعبي كرة القدم بشكل عام، ولا سيما المهاجمين منهم.

ومنذ وصول صلاح إلى ليفربول عام 2017 قادما من روما الإيطالي، غاب عن 10 مباريات فقط في البريميرليغ بسبب الإصابة، أي خلال 6 مواسم ونصف الموسم، وهو رقم مذهل بالنسبة للاعب يتعرض دائما لالتحامات قوية من المنافسين.

وأثار صلاح (32 عاما) تساؤلات عديدة حول استمرار نجاحه وتألقه في كرة القدم في هذا السن، بل ذهب إلى مستوى جديد كليا، إذ يكمن السر في "اهتمامه الذي يصل حد الهوس بلياقته البدنية" وفقا لموقع "أثلتيك" البريطاني.

ويرى الخبراء أن ما يميّز صلاح ليس فقط قوته البدنية بل أيضا وعيه بجسده، انتقائيته في الحركة، وصرامته في الروتين اليومي.

وقال أحد الأطباء "حتى في ظل وجود سجل إصابات، إذا امتلك اللاعب عقلية القيام بما يتجاوز مجرد إطالة مسيرته، يمكنه أن يتحسن بدنيا، ومع خبرته في اللعب يصبح لاعبا خطيرا جدا، وهذا بالضبط ما نراه مع صلاح".

تاليا أسرار احتفاظ محمد صلاح بلياقته البدنية

بدايات الانضباط في روما: قضى صلاح موسما ناجحا مع "ذئاب" العاصمة الإيطالية، ليوقّع عقدا دائما عام 2016 قادما من تشلسي، واعترف اللاعب لاحقا أن إيطاليا كان المكان الذي بدأ فيه بالبحث في التفاصيل التي تساعده على التعافي بشكل جيد والشعور بالحيوية مباراة بعد أخرى.

واشترى صلاح أجهزة تمارين للقلب والأوزان كما بنى ملعبا خاصا في حديقة منزله ليتمرّن فيه على التسديد مع مدرب.

ثقافة الجيم والانضباط الشخصي: حرص صلاح دائما على إنهاء يومه في صالة الألعاب الرياضية، وهي عادة بدأها منذ المراهقة، لكنه في فترة وجوده مع تشيلسي حوّل الجيم إلى مكان يسعى من خلاله لتحسين مستواه.

إعلان

وبعد خروجه إلى روما ثم عودته إلى إنجلترا من بوابة ليفربول، كان صلاح يذهب إلى الجيم باستمرار من أجل تقوية عضلات جسمه، فيما كان زملائه في "الريدز" يقضون وقتهم في الألعاب الترفيهية الأخرى.

MO SALAH REVEALS THE SECRET TO HIS PICTURE-PERFECT ABS 👀 (You’re not going to like it 🍩 ) pic.twitter.com/NsR08ShUar — Men in Blazers (@MenInBlazers) August 29, 2024

العمل المنزلي: خصص صلاح غرفتين في منزله لأجهزة التدريب وهي الأثقال، جهاز مشي، دراجة ثابتة، آلة بيلاتيس، وأجهزة مقاومة ثابتة، كما يملك تجهيزات للعلاج بالتبريد الشديد لتعجيل التعافي، وغرفة ضغط عالي للتنفس بالأكسجين النقي لتعزيز القدرة على التحمل.

العقلية: يمارس صلاح اليوغا، وقد احتفل مرارا بأهدافه بحركة "الشجرة" الشهيرة، قال بعدها "أنا رجل يوغا" موضّحا أن هذه الممارسة تعينه على المرونة وقوة الجذع وحماية نفسه من الإصابات.

النظام الغذائي: يشتهر النجم المصري باهتمامه الكبير في الغذاء كما يحرص على نصح زملائه بهذا الخصوص، إذ أقّر هارفي إليوت أن صلاح طالبه بالتقليل من الخبز الأبيض.

ويفضّل صلاح تناول البطاطا الحلوة، البروكلي، الأسماك، الدجاج، والسلطة، ويسمح لنفسه بتناول البيتزا مرة واحدة في الشهر، وكذلك يأكل الكشري عند عودته إلى مصر، كما أنه لا يشرب الكحول التزاما بتعاليم الشريعة الإسلامية.