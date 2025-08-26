فاسكيز قائد ريال مدريد السابق ينتقل إلى الدوري الألماني

يقترب الإسباني لوكاس فاسكيز القائد السابق لريال مدريد من الانضمام لفريق جديد يكمل معه مسيرته الكروية.

وذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين، أن فاسكيز أتم اتفاقه مع باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني في الموسم قبل الماضي (2023-2024) خلال الساعات الماضية ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

وأوضح رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن فاسكيز سينضم إلى باير ليفركوزن كلاعب حر، بعد أن انتهى عقده مع فريقه السابق ريال مدريد بنهاية الموسم الفائت.

🚨💣 EXCLUSIVE: Lucas Vázquez to Bayer Leverkusen, here we go! 🔴⚫️ Deal agreed with former Real Madrid right back who joins Bayer as free agent. Medical already done secretly and deal to be signed on Tuesday. Exclusive story from late night… …and deal done. 🔐🇪🇸 #Bayer04 pic.twitter.com/5ZttUif1KA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025

وأكد أن فاسكيز (34 عاما) أنه أنهى الفحص الطبي الليلة الماضية بشكل سري تمهيدا للتوقيع على العقد اليوم الثلاثاء، وأنهى تغريدته بالقول "تمت الصفقة".

من جانبها بيّنت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن عقد فاسكيز مع فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ قد يمتد لموسمين، أي حتى صيف عام 2027.

وأشارت إلى أن فاسكيز فضّل الانتقال إلى ليفركوزن رغم تلقيه عدة عروض من السعودية وقطر وتركيا، إلى جانب وجود عرض كان سيبقيه في إسبانيا لو وافق عليه من ديبورتيفو لاكرونيا، وهو فريق المدينة التي وٌلد بها في الأول من يوليو/تموز 1991.

وستكون هذه التجربة الثالثة لفاسكيز في مسيرته الاحترافية بعدما دافع سابقا عن ألوان ريال مدريد وإسبانيول الذي لعب له مُعارا في موسم 2014-2015.

وظهر فاسكيز لآخر مرة بقميص ريال مدريد في مباراة رسمية ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم 9 يوليو/تموز الفائت والتي خسرها الفريق الملكي برباعية نظيفة.

وخاض فاسكيز مع ريال مدريد 402 مباراة بجميع البطولات، ساهم خلالها في تسجيل أكثر من 100 هدف (أحرز 38 وصنع 73) وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

كما تُوج اللاعب مع النادي الملكي بـ23 لقبا هي الدوري الإسباني (4)، وكأس ملك إسبانيا (1)، وكأس السوبر الإسباني (4)، ودوري أبطال أوروبا (5)، وكأس السوبر الأوروبي (4)، وكأس العالم للأندية (4) وكأس القارات للأندية (1).

ويُعد فاسكيز الصفقة الثالثة لباير ليفركوزن من الدوري الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد لويك بادي القادم من إشبيلية، والمهاجم الشاب كريستيان كوفان الذي تألق مع ألباسيتي الموسم الماضي.