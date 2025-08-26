رواتب أبرز نجوم كرة القدم بعد خصم الضرائب منها
26/8/2025-|آخر تحديث: 18:59 (توقيت مكة)
دائما ما نسمع عن الرواتب الخرافية التي يتقاضاها نجوم كرة القدم، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن هذه الأرقام لا تدخل في حسابات اللاعبين البنكية لأن هناك مبالغ كبيرة يدفعها هؤلاء اللاعبون ضرائب.
وحده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزملاؤه الذين يلعبون في السعودية ودول الخليج لا يدفعون ضرائب بل يجنون رواتبهم كاملة.
وكشفت الخبيرة الاقتصادية الأوكرانية آنا هومنكو عن المبالغ الضخمة التي يدفعها أبرز نجوم كرة القدم:
- الفرنسي كليان مبابي (ريال مدريد الإسباني): يتقاضى 31 مليونا و250 ألف يورو سنويا ويدفع منها 15 مليونا ضريبة.
- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي): يتقاضى 32 مليون يورو سنويا ويدفع منها 14.3 مليون ضريبة.
- الأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأميركي): يتقاضى 19 مليون يورو سنويا ويدفع 8.5 ملايين ضريبة.
- الإسباني لامين جمال (برشلونة الإسباني): يتقاضى 40 مليون يورو سنويا ويدفع 18 مليون يورو ضريبة.
- البرازيلي نيمار (سانتوس البرازيلي): يتقاضى 38.5 مليون يورو ويدفع 10 ملايين يورو ضريبة.
- المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي): يتقاضى 24.2 مليون يورو ويدفع 11 مليون يورو ضريبة.
- الهولندي ممفيس ديباي (كورينثيانز البرازيلي): يتقاضى 11 مليون يورو سنويا ويدفع 3 ملايين ضريبة.
- البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر السعودي): يتقاضى 208.4 ملايين يورو ولا يدفع أي يورو ضريبة.
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي