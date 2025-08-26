رواتب أبرز نجوم كرة القدم بعد خصم الضرائب منها

دائما ما نسمع عن الرواتب الخرافية التي يتقاضاها نجوم كرة القدم، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن هذه الأرقام لا تدخل في حسابات اللاعبين البنكية لأن هناك مبالغ كبيرة يدفعها هؤلاء اللاعبون ضرائب.

وحده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزملاؤه الذين يلعبون في السعودية ودول الخليج لا يدفعون ضرائب بل يجنون رواتبهم كاملة.

وكشفت الخبيرة الاقتصادية الأوكرانية آنا هومنكو عن المبالغ الضخمة التي يدفعها أبرز نجوم كرة القدم: