لاعب يشكو من انتشار رائحة الماريغوانا في بطولة أميركا للتنس

اشتكى لاعب التنس النرويجي كاسبر رود من انتشار رائحة مخدر الماريغوانا في ملاعب بطولة أميركا المفتوحة للتنس.

وانطلقت البطولة التي تُعد آخر البطولات الأربع الكبرى في عالم التنس لعام 2025 يوم 18 أغسطس/آب الجاري وتستمر حتى 8 سبتمبر/أيلول.

وتحدث رود (26 عاما) في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية عن خصوصية اللعب في ملاعب فلاشينغ ميدوز، وقال "أينما ذهبت في نيويورك فإنك تشم رائحة الماريغوانا، وهذا الأمر يصل أيضا إلى ملاعب التنس".

وأضاف "هذه الرائحة ليست من الروائح المفضّلة لدي، أعتقد أن الأمر مزعج أن تكون في الملعب وشخص ما يدخن سيجارة ماريغوانا".

وتابع رود "ليس من الممتع للاعبين أن يكونوا مرهقين وفي الوقت نفسه مضطرين إلى استنشاق هذه الرائحة. لا يمكننا فعل شيء حيال ذلك إلا إذا تغيّرت القوانين، ولكن أشك في أن يحدث ذلك".

ولا يُعد رود اللاعب الأول الذي انتقد علانية هذه الظاهرة، فقبل عامين وخلال مباراة جمعت بين اليونانية ماريا ساماري والإسبانية ريبيكا ماساروفا على الملعب رقم 17، اشتكت الأولى من الرائحة القوية للماريغوانا وتحدثت في الأمر مع حكم الكرسي.

وقالت ساكاري "أعتقد أنها كانت ماريغوانا وأن الرائحة كانت قادمة من الحديقة"، بينما تحدثت ماساروفا "في عام 2021 لعبت في هذا الملعب مع سفيتولينا (إيلينا)، وكانت الرائحة موجودة".

أما الأسترالي نيك كيريوس فقال بدوره "لدي ربو شديد. عندما أركض من جانب إلى آخر داخل الملعب أجد صعوبة في التنفس".