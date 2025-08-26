13 مليون دولار ثمن بطاقة موقعة من جوردان وبراينت

بيعت بطاقة كرة سلة تحمل توقيعي مايكل جوردان والراحل كوبي براينت، أسطورتي بطولة الدوري الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) بنحو 13 مليون دولار في مزاد علني، لتحقق رقما قياسيا لأي بطاقة رياضية.

وأعلنت دار مزادات هيريتيج عن تلقي 82 عرضا لشراء بطاقة مجموعة "أبر ديك لوغومان" لموسم 2007-2008، قبل بيعها أول أمس الأحد مقابل 12.932 مليون دولار.

🚨New record 🚨 The only copy that will ever exist of an extraordinary card featuring images, NBA uniform logos, and signatures from two of the greatest players of all time broke the records for the highest price ever paid for a card Saturday in @Heritage_Sport Summer Platinum… pic.twitter.com/uvXCeEGLwW — Heritage Auctions (@HeritageAuction) August 24, 2025

وتجاوزت تلك القيمة مبلغ 12.6 مليون دولار، الذي دفع لشراء بطاقة "توبس روكي" لعام 1952 للاعب البيسبول ميكي مانتل، عضو قاعة المشاهير في مزاد هيريتيج عام 2022.

ووفقا لشركة التذكارات، اشترت البطاقةَ مجموعةٌ ضمت كيفن أوليري، المستثمر الشهير في برنامج "شارك تانك".

وتعتبر بطاقة جوردان وبراينت الوحيدة من نوعها، وهي تحمل توقيعات معتمدة من كلا النجمين، بالإضافة إلى شارات (إن بي إيه) من الزي الذي ارتداه كل منهما في المباريات.