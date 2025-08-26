رياضة|الولايات المتحدة الأميركية

13 مليون دولار ثمن بطاقة موقعة من جوردان وبراينت

بطاقة كرة سلة تحمل توقيعي مايكل جوردان والراحل كوبي براينت، أسطورتي بطولة الدوري الأمريكي للمحترفين - المصدر: Heritage Auctions
بطاقة جوردان وبراينت هي الوحيدة من نوعها وتحمل توقيعات معتمدة من كلا النجمين (مواقع التواصل)
بيعت بطاقة كرة سلة تحمل توقيعي مايكل جوردان والراحل كوبي براينت، أسطورتي بطولة الدوري الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) بنحو 13 مليون دولار في مزاد علني، لتحقق رقما قياسيا لأي بطاقة رياضية.

وأعلنت دار مزادات هيريتيج عن تلقي 82 عرضا لشراء بطاقة مجموعة "أبر ديك لوغومان" لموسم 2007-2008، قبل بيعها أول أمس الأحد مقابل 12.932 مليون دولار.

وتجاوزت تلك القيمة مبلغ 12.6 مليون دولار، الذي دفع لشراء بطاقة "توبس روكي" لعام 1952 للاعب البيسبول ميكي مانتل، عضو قاعة المشاهير في مزاد هيريتيج عام 2022.

ووفقا لشركة التذكارات، اشترت البطاقةَ مجموعةٌ ضمت كيفن أوليري، المستثمر الشهير في برنامج "شارك تانك".

وتعتبر بطاقة جوردان وبراينت الوحيدة من نوعها، وهي تحمل توقيعات معتمدة من كلا النجمين، بالإضافة إلى شارات (إن بي إيه) من الزي الذي ارتداه كل منهما في المباريات.

