برشلونة يحقق عاشر "ريمونتادا" في عهد المدرب فليك

احتفظ برشلونة بعاداته المتمثلة في قلب تأخره بالنتيجة إلى فوز منذ تولي الألماني هانزي فليك تدريب الفريق في صيف عام 2024 خلفا للإسباني تشافي هيرنانديز.

وقلب برشلونة تأخره يوم السبت الماضي 0-2 أمام ليفانتي إلى فوز مثير 3-2 في المباراة التي جرت على ملعب سيوتات دي فالنسيا لحساب الجولة الثانية من الليغا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن هذه المباراة هي العاشرة التي يقلب فيها برشلونة تأخره إلى انتصار في جميع البطولات، منذ استلام فليك تدريب الفريق الذي قاد بدوره البلوغرانا في مباراته رقم 62.

وقالت "انتصار مثير كهذا يؤكد أن فريق فليك صار متخصصا في الريمونتادا، ويعكس صلابة الفريق في مواجهة الصعاب"، علما أن برشلونة فاز بمبارياته الأربع الأخيرة في الليغا عندما كان متأخرا بهدفين.

وأشارت إلى أن التأخر بهدفين نظيفين في الشوط الأول بالدوري الإسباني كان بمثابة عقدة لم يتمكن برشلونة من فكّها منذ عام 1962، حين قلب النتيجة على ريال بيتيس.

Barcelona have won their last four La Liga games when trailing by two goals: Atleti (4-2)

Celta Vigo (4-3)

Real Madrid (4-3)

Levante (3-2) Remontada kings 🔥 pic.twitter.com/wVco0WL7Q2 — B/R Football (@brfootball) August 23, 2025

وشهدت بداية عهد فليك (موسم 2024-2025) إشارات على الطابع القتالي لبرشلونة، إذ قلب الفريق تأخره إلى فوز مرتين في الجولتين الأولى والثالثة أمام كل من فالنسيا ورايو فاييكانو تواليا.

واحتاج برشلونة إلى الوصول إلى نصف الموسم من أجل تحقيق "ريمونتادا" الثالثة التي جاءت على حساب الغريم ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث تقدّم النادي الملكي في النتيجة 0-1 عن طريق مبابي، قبل أن يضربه "البلوغرانا" بخمسة أهداف متتالية.

وبعدها جاءت عودتان مثيرتان للغاية للفريق، أمام بنفيكا في مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وفيها تأخر البلوغرنا 2-4 قبل أن يفوز 5-4، ثم على أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني حين هز الفريق الكتالوني شباك الروخي بلانكوس 4 مرات بعد أن استقبل هدفين.

ثم حقق برشلونة "ريمونتادا" مذهلة أخرى أمام سيلتا فيغو، ففاز 4-3 بعد التأخر في النتيجة 1-3 بهاترك المهاجم بورخا إيغليسياس، قبل أن يعود "البلوغرانا" لتسجيل عودتين أخريين أمام ريال مدريد في بطولتين مختلفتين.

أما الانتصار الأخير على ليفانتي فيضاف إلى سلسلة "ريمونتادات" برشلونة فليك الذي "يثبت مرة أخرى أنه فريق يصعب جدا التفوق عليه ما لم يحسم خصمه المواجهة مبكرا".

وإليكم مباريات قلب فيها برشلونة تأخرّه في عهد المدرب الألماني فليك: