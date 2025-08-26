نجم التنس ألكاراز وسرّ التسريحة العسكرية

بتسريحة جديدة، ظهر النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنّف ثانيا عالميا، ليتغلب على الأميركي رايلي أوبيلكا بنتيجة 6-4 و7-5 و6-4، ويبلغ الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، أمس الاثنين ضمن منافسات الدور الأول.

وأطلّ الإسباني في باكورة مبارياته ببطولة فلاشينغ ميدوز، على ملعب آرثر آش، بتسريحة على الطريقة العسكرية، لخوض مباراته الليلية، فنجح في تخطي منافسه من دون صعوبة تُذكر.

وقدّم ألكاراز أداءً لا تشوبه شائبة خلال المباراة، لم يرتكب سوى 17 خطأ غير مقصود، وفاز بأغلبية النقاط في إرساله الأول، وأنقذ جميع فرص كسر الإرسال الثلاث التي أتيحت له، وكسر إرسال أوبيلكا 3 مرات.

بهذا الفوز، حافظ على سجله الخالي من الهزائم في الجولات الافتتاحية لبطولات الغراند سلام. حتى أنه ضحك وقال إنه شعر بأنه "أسرع" بعد حلق رأسه.

سر التسريحة الجديدة

وكشف ألكاراز أن تسريحته الجديدة جاءت نتيجة محاولة فاشلة من شقيقه لقص شعره.

وأوضح ابن الـ22 عاما بعد المباراة أنه عانى من قصة شعر سيئة، ونتيجةً لذلك، اختار حلقها تمامًا لتحسين صورته. كما علّق قائلا إن هذا التغيير الجذري ساعده على بداية البطولة بطاقة متجددة.

لم يمرّ المظهر الجديد مرور الكرام على الرياضيين الآخرين. مازح لاعب التنس فرانسيس تيافو، صديقه ومنافسه أحيانًا، واصفًا إياه بـ"المروع"، لكنه أضاف أنه على الأقل أصبح الآن "أكثر انسيابية".

كما تفاجأ لاعب الغولف روري ماكلروي بالتغيير، حتى أنه لمس رأسه أثناء التدريب.

على وسائل التواصل الاجتماعي، أثارت صور اللاعب الحليق، موجة من التعليقات التي تراوحت بين الدهشة والموافقة.

قد يكون للرأس الحليق دلالة رمزية أو خرافية. في عام 2022، عندما فاز ببطولة أميركا المفتوحة لأول مرة، كانت قصة شعره قصيرة جدًا، وإن لم تكن بنفس جرأة قصّته الحالية.