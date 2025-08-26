ما قصة لعب نادٍ سويسري بقميص برشلونة؟

تصدر نادي يوفنتوس زيورخ السويسري من الدرجة الرابعة لكرة القدم عناوين الصحف مؤخرا، عندما ارتدى القميص الثالث لنادي برشلونة لكرة القدم لموسم 2022-2023.

ودخل الفريق المتصدر الحالي للمجموعة الثالثة أرض الملعب في مباراته ضد بادن إيه جي 2-1، مرتديا قميصا بشعار برشلونة مغطى بشعار النادي الخاص والذي كان يتساقط أحيانا أثناء المباراة، نتيجة التعديلات غير الدقيقة، حسب صحيفة سبورت الإسبانية.

وأثار اختيار الزي تكهنات حول مشاكل مالية، لكن مساعد المدرب سيباستيان باورت سارع إلى توضيح الأمر "لا، والدي يُحب القمصان فحسب. إنه من أشد مشجعي برشلونة". لطالما أبدى المدير الرياضي بييرو باورت إعجابه بالفريق الكتالوني، حتى إنه ظهر سابقا بملابسهم الرياضية.

ويتميز تصميم يوفنتوس الأساسي بخطوط سوداء وبيضاء، تشبه تلك التي يرتديها فريق يوفنتوس الشهير، الذي اشتق منه اسم النادي.

لم تكن هذه الخطوة جديدة على جماهير يوفنتوس زيورخ، إذ سبق للنادي استخدام هذه القمصان، لكن لم تلاحظها أي وسيلة إعلامية آنذاك.

تأسس نادي يوفنتوس زيورخ عام 1992، وهو العام نفسه الذي فاز فيه برشلونة بأول كأس أوروبية له على ملعب ويمبلي ضد سامبدوريا.

وعلى مدار هذه السنوات، تجاوز تأثير برشلونة على فريق زيورخ مجرد ارتداء الزي الثالث للجماهير، حيث يمتلك اللاعبون أيضا ملابس رياضية تحمل شعار برشلونة.

علاوة على ذلك، أقام الفريق الثاني معسكرا تدريبيا في مدينة خوان غامبر الرياضية خلال فبراير من العام الماضي، وفي عام 2022 واجهوا فريق برشلونة (ب) في مباراة تدريبية.