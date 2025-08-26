شاهد.. ليفربول يحقق فوزا مثيرا على نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

خطف ليفربول فوزا صعبا في الثواني الأخيرة على مضيفه نيوكاسل 2-3، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ووسط أجواء مشحونة بسبب أزمة تمرد السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل، ورغبته في الرحيل إلى ليفربول والبيانات المتبادلة بين كافة

الأطراف قبل المباراة، تقدم ليفربول في الدقيقة 35 عن طريق ريان غرافنبيرخ.

وفي الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، سجل هوغو إيكتيكي الهدف الثاني لليفربول، مستفيدا من النقص العددي في صفوف الفريق المضيف بعد طرد أنتوني جوردون مهاجم نيوكاسل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

هوغو إيكيتيكي يضاعف النتيجة لصالح ليفربول بهدف مبكر مع انطلاق الشوط الثاني 🔥⚽️ #الدوري_الإنجليزي | #ليفربول_نيوكاسل pic.twitter.com/RIfuf5mpXi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 25, 2025

وفي الدقيقة 57 سجل قائد نيوكاسل، برونو غيماريش، هدف تقليص الفارق، قبل أن يدرك زميله ويليام أوسولا التعادل في الدقيقة 88.

وبينما اتجهت المباراة للتعادل، سجل البديل ريو نغوموها (16 عاما) الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

في الوقت الحاسم 😱⚽️ ريو نغوموها يسجل الهدف الثالث لليفربول 🔥🔥🔥#الدوري_الإنجليزي | #نيوكاسل_ليفربول pic.twitter.com/Lxmj68584B — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 25, 2025

ورفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف فقط خلف المتصدر ومنافسه في الجولة المقبلة أرسنال ووصيفه توتنهام، وبفارق نقطتين عن تشلسي صاحب المركز الرابع.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد نيوكاسل عند نقطة في المركز الخامس عشر، وذلك بعدما سبق له التعادل سلبيا في الجولة الأولى مع أستون فيلا، ليحتل المركز الخامس عشر.