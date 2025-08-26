دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. موعد القرعة والفرق المتأهلة والقنوات الناقلة للبث المباشر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى إمارة موناكو الفرنسية، حيث ستقام قرعة دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2025-2026.

سيعرف كل فريق من الـ36 المتأهلة بعد القرعة منافسه الذي سيواجهه يومي الثلاثاء والأربعاء بين منتصف سبتمبر/أيلول ونهاية يناير/كانون الثاني.

وتضم القرعة الفرق التي تأهلت حسب مراكزها في الدوري، والفائزين بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في الموسم الماضي، والفرق السبعة التي تأهلت من التصفيات.

موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2025-2026

من المقرر أن تقام قرعة دوري المجموعات يوم الخميس 28 أغطس/آب الجاري في منتجع غريمالدي بإمارة موناكو، وستنطلق الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة بتوقيت أبو ظبي، الخامسة مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

قنوات البث المباشر لقرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

beIN SPORTS NEWS

القناة الرسمية ليويفا على يوتيوب.

الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي (يويفا).

سيقوم موقع الجزيرة نت بتغطية جميع أحداث القرعة من خلال مدونة مباشرة، اضغط هنا للبث المباشر.

كيف تتم عملية قرعة مرحلة الدوري؟

يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) العمل بنظام القرعة نفسه، الذي كان متبعا في موسم 2024-2025، وهو الموسم الأول من الشكل الجديد للمسابقة، والذي يضع حدا للمجموعات التقليدية المكونة من 4 فرق.

في القرعة، تُقسّم الفرق الـ36 المتأهلة إلى 4 أوعية أولا، وفقا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

بفضل تصنيفه في الوعاء الأول، سيُدرج باريس سان جيرمان تلقائيا في القائمة النهائية للبطولة، كما ستُدرج في القائمة أيضا أبرز الفرق الأوروبية (ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ليفربول، إنتر ميلان، تشيلسي، دورتموند، برشلونة).

كما في العام الماضي، سيتم سحب كرة مادية (بدءا من الوعاء الأول)، ثم يقوم برنامج آلي بهذه المهمة. سيختار البرنامج عشوائيا 8 منافسين لكل فريق، وستتكرر هذه العملية مع الأندية الخمسة والثلاثين الأخرى.

ومع ذلك، هناك بعض التفاصيل التي يجب ملاحظتها: كل فريق سيلعب مباراة واحدة على أرضه ومباراة أخرى خارج أرضه ضد منافسين من كل وعاء، ولن يكون من الممكن مواجهة فريق من الدوري نفسه، وعدد المنافسين من الدوري ذاته يقتصر على اثنين.

في نهاية هذه المرحلة من الدوري، ستتأهل الفرق الثمانية الأولى إلى دور الـ16، بينما ستخوض الأندية المصنفة بين التاسع والرابع والعشرين الأدوار الإقصائية، أما الفرق المتبقية، فستغادر المنافسات.

متى تبدأ مرحلة الدوري 2025-2026؟

متى نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

سيُقام نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم في 30 مايو/أيار 2026 على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست بالمجر.

استضاف هذا الملعب، الذي لم يُفتتح إلا عام 2019، نهائي الدوري الأوروبي 2023 بين إشبيلية وروما، علما بأن أيا منهما لم يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

من تأهل لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2025/26؟

الوعاء 1: باريس سان جيرمان، ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ليفربول، إنتر ميلان، تشلسي، بوروسيا دورتموند، برشلونة.

الوعاء 2: أرسنال، باير ليفركوزن، أتلتيكو مدريد، أتلانتا، فياريال، يوفنتوس، آينتراخت فرانكفورت.

الوعاء 3: آيندهوفن، أياكس، نابولي، سبورتنغ، أولمبياكوس، سلافيا براغ، مرسيليا.

الوعاء 4: غلطة سراي، يونيون سانت جيلويز، أتلتيك بلباو.

مرحلة التصفيات النهائية 2025-2026: توتنهام، موناكو، فيرينكفاروش/كاراباغ، النجم الأحمر بلغراد/بافوس، بودو جليمت/شتورم غراتس، سلتيك/كايرات، بازل/كوبنهاغن، فنربخشة/بنفيكا، رينجرز/كلوب بروج.

متى قرعة الدوري الأوروبي؟

ستقام قرعة الدوري الأوروبي يوم الجمعة 29 أغسطس/آب الجاري، بعد يوم واحد من قرعة دوري أبطال أوروبا، بدءا من الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت غرينتش.

وكما هو الحال مع قرعة دوري أبطال أوروبا، سيتم تقسيم الفرق الـ36 إلى 4 أوعية، وسيتم منح كل فريق 8 مباريات باستخدام نفس معايير اختيار المباريات المستخدمة في دوري أبطال أوروبا.

يتم دمج قرعة الدوري الأوروبي وقرعة الدوري الإنجليزي الممتاز في حفل واحد.

لن تُستخدم أيضا كرات مادية في قرعة الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمرات، بل ستُجرى قرعة رقمية بالكامل، وهذا سيسمح بما وصفه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بـ"عملية قرعة سلسة وفعالة وسريعة".

سيتم إصدار الجدول الكامل لمباريات الدوري الأوروبي في موعد أقصاه الأحد 31 أغسطس/آب الجاري.