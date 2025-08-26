باكيتا يعود للمنتخب البرازيلي واستبعاد نيمار وفينسيوس ورودريغو

انضم لوكاس باكيتا، لاعب وسط وست هام الإنجليزي، إلى قائمة المنتخب البرازيلي للمرة الأولى تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك استعدادا لمواجهتي تشيلي وبوليفيا الشهر المقبل.

وكان باكيتا قد خاض 5 مباريات بالتصفيات لكنه لم ينضم للفريق تحت قيادة أنشيلوتي الذي تولى المهمة في مايو/أيار الماضي، وقال المدرب الإيطالي إنه يرغب في التعرف على إمكانيات اللاعب عن قرب.

وجرت تبرئة باكيتا من قضية التلاعب بالمباريات والتي اتهمه بها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم منذ عامين، وسجل هدفا لفريقه في المباراة التي خسرها 1-5 أمام تشلسي في الدوري الإنجليزي يوم الجمعة الماضي.

كما عاد إلى المنتخب جواو بيدرو الذي يقدم أداء ممتازا منذ انضمامه لتشلسي الإنجليزي في يوليو/تموز الماضي.

وكان المنتخب البرازيلي قد ضمن التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، في حين تم استبعاد الثلاثي الهجومي نيمار وفينسيوس جونيور ورودريغو من القائمة.

وكان سانتوس قد أعلن تعرض نيمار لإصابة عضلية في التدريبات الخميس الماضي.

ولن يكن فينيسيوس في تشكيلة الجولتين الأخيرتين، أولا بسبب الإيقاف في مباراة تشيلي المقررة في الخامس من سبتمبر/أيلول على ملعب "ماراكانا" في ريو، وثانيا لأن أنشيلوتي فضل عدم المخاطرة به للسفر إلى بوليفيا من أجل اللقاء المقرر في التاسع من سبتمبر/أيلول.

ويستضيف المنتخب البرازيلي، صاحب المركز الثالث في التصفيات، منتخب تشيلي الذي خرج من حسابات التأهل، في ريو دي جانيرو في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل، وبعد 5 أيام يحل ضيفا على نظيره البوليفي الذي يحاول الحصول على مقعد في الملحق العالمي المؤهل للمونديال.

قائمة المنتخب البرازيلي:

حراس المرمى: أليسون (ليفربول الإنجليزي)، بينتو (النصر السعودي)، هوغو سوزا (كورينثيانز).

الدفاع: أليكساندرو (ليل الفرنسي)، أليكس ساندرو (فلامنغو)، كايو هنريكي وفاندرسون (موناكو الفرنسي)، دوغلاس سانتوس (زينيت الروسي)، فابريسيو برونو (كروزيرو)، غابرييل ماغالايش (أرسنال الإنجليزي)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ويسلي (روما الإيطالي).

إعلان

وسط الملعب: أندري سانتوس (تشيلسي الإنجليزي)، برونو غيماريش (نيوكاسل الإنجليزي)، كاسيميرو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جويلنتون (نيوكاسل الإنجليزي)، لوكاس باكيتا (وست هام الإنجليزي).

الهجوم: ستيفاو وجواو بيدرو (تشلسي الإنجليزي)، غابرييل مارتينلي (أرسنال الإنجليزي)، كاي جورج (كروزيرو)، لويس هنريكي (زينيت الروسي)، ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، رافينيا (برشلونة الإسباني)، ريتشارلسون (توتنهام الإنجليزي).