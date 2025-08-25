شاهد.. موقف صادم لمراسلة مع لاعب فيردر بريمن في الدوري الألماني

وقع النمساوي ماركو فريدل قائد فريق فيردر بريمن ضحية موقف إعلامي محرج بعد نهاية مباراة فريقه الأولى في الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتلقى بريمن أمس السبت خسارة قاسية أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1-4 في المباراة التي جرت على ملعب "كومرتسبانك أرينا" لحساب الجولة الافتتاحية من "البوندسليغا" لموسم 2025-2026.

وبعد صفارة النهاية، تبادل فريدل قميصه مع زميله السابق ميشائيل تسيترر لاعب فرانكفورت، وبعدها توّجه لإجراء مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات (شبكة سكاي سبورتس) مالكة حقوق الدوري الألماني.

ووصل فريدل إلى المقابلة وهو يرتدي قميص فرانكفورت، مما دفع المذيعة إلى توجيه سؤال له على أنه من الفريق الفائز.

Das kann nicht echt sein pic.twitter.com/8SY2PPBDT8 — Yves (@YvesSVW) August 23, 2025

وسألت المذيعة فريدل "نود الحديث قليلا عن أينتراخت فرانكفورت، ودعنا نبدأ من هذه المباراة التي فزتم بها بنتيجة 4-1، هل كان الفوز بهذه النتيجة التي توقعتموها؟". فأجاب فريدل على الفور "أنا لاعب فيردر بريمن".

وبدت علامات الارتباك على المذيعة التي سارعت إلى الاعتذار قائلة "هذا خطئي، أعتذر"، ثم صافحته وأضافت "لنبدأ من جديد" ثم استكملت الحوار معه بصفته قائد فيردر بريمن.

ورغم تصحيح الموقف، بقي فريدل مستغربا مما حدث وأدلى لاحقا بتصريحات أبرزتها صحيفة "بيلد" الألمانية، قال فيها "لم يسبق أن مررت بشيء كهذا. تحدثت معها (المذيعة) قبل المباراة وبعد 90 دقيقة لم تتعرف عليّ. هذا أمر غريب وأيضا مثير للسخرية قليلا".

ويستقبل فيردر بريمين ضيفه باير ليفركوزن يوم السبت المقبل على ملعبه فيسير وبين جماهيره لحساب الجولة الثانية من البوندسليغا.