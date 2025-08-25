شاهد.. رودريغو لاعب ريال مدريد غاضب ويشتم ألونسو بعد استبداله

لم يتردد البرازيلي رودريغو غوس لاعب ريال مدريد في إظهار غضبه العلني بعد استبداله خلال مباراة فريقه ضد ريال أوفييدو في الدوري الإسباني.

وكان رودريغو (24 عاما) عنوان أبرز المفاجآت في تشكيلة ريال مدريد ضد أوفييدو العائد إلى الليغا لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما، إذ أشركه المدرب تشابي ألونسو أساسيا ووضعه في مركزه المفضّل وهو الجهة اليسرى.

وتجاوز بقاء رودريغو على أرضية الملعب الساعة بقليل، حيث قرّر ألونسو استبداله عند الدقيقة 63 ودفع بمواطنه فينيسيوس جونيور بدلا منه، وهو قرار أثار استياء الأول بشكل واضح.

وأظهر رودريغو غضبه بمجرد وصوله إلى مقاعد البدلاء إذ رمى القميص الذي أُعطي له على الأرض بقوة، وبدأ بترديد بعض الكلمات مع الإشارة إلى أرض الملعب.

وكشف خبير برازيلي في قراءة الشفاه عن فحوى كلمات رودريغو التي حملت شتائم فيما يبدو أنها موجهة للمدرب ألونسو.

وجاءت كلمات رودريغو "فليذهب إلى الجحيم، اللعنة. كل مباراة هكذا".

وتحيط الشكوك بمستقبل رودريغو مع ريال مدريد في ظل تقارير عديدة تتحدث عن عدم تجانسه مع المدرب الجديد تشابي، خاصة وأن اللاعب فقد مركزه الأساسي مع النادي الملكي.

ومنذ استلام تشابي تدريب ريال مدريد، ظهر رودريغو في 4 مباريات فقط من أصل 8 في جميع البطولات، 3 منها في بطولة كأس العالم للأندية وواحدة في الدوري الإسباني.

وخاض رودريغو 156 دقيقة فقط وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، رقم عدد يدلل على تراجع دور اللاعب البرازيلي مع ريال مدريد.

وما زاد الطين بلّة هو عدم وصول عروض حقيقية للاعب من قبل الأندية الأوروبية الأخرى، في انتظار الأيام القليلة القادمة التي سترسم ملامح مستقبله في الموسم الجديد، علما بأن نافذة الانتقالات الصيفية تُغلق يوم الثاني من سبتمبر/أيلول 2025.