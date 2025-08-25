نيمار "الزجاجي" يتعرض لإصابة جديدة تبعده عن منتخب البرازيل

تعرض نيمار دا سيلفا نجم سانوتس لإصابة جديدة قد تهدد مشاركته في آخر جولة من تصفيات كأس العالم لمنتخب البرازيل لكرة القدم.

ويستعد منتخب البرازيل لخوض آخر مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم، أمام تشيلي وبوليفيا من دون نجمه نيمار الذي بات مهددا بالاستبعاد عن معسكر سبتمبر/أيلول المقبل.

ووفقا لشبكة جي إي غلوبو أصيب اللاعب البالغ من العمر 33 عاما بتورم حول فخذه قبل رحلة سانتوس إلى باهيا في الدوري البرازيلي يوم الأحد.

نيمار شعر بآلام عضلية في تدريبات سانتوس التي أقيمت الخميس الماضي، فغاب عن مران الفريق الجمعة والسبت.

وأبلغ نادي سانتوس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بالإصابة، على الرغم من أنه لم يؤكد الأمر علنا بعد.

ولم يكن نيمار متاحا أصلا للعب ضد باهيا بسبب الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ولم يشارك نيمار مع المنتخب البرازيلي منذ تعيين كارلو أنشيلوتي، المدرب السابق لريال مدريد وميلان وتشلسي، في مايو/أيار، إذ عزا المدرب الإيطالي استبعاده من التشكيلة الأولى إلى الإصابات المتكررة.

ويواجه السيليساو نظيره تشيلي، الجمعة الموافق للخامس من سبتمبر/أيلول، على ملعب "ماراكانا"، ضمن مواجهات الجولة الـ17 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ثم يلتقي منتخب البرازيل مع بوليفيا، الأربعاء الموافق للعاشر من سبتمبر/أيلول، على ملعب "مونسيبال دي أل ألتو" ضمن الجولة الـ18 من تصفيات المونديال.

وفي أول مباراة له مع سانتوس في الدوري هذا العام، أمضى نيمار 34 دقيقة فقط على أرض الملعب قبل أن يضطر إلى الخروج بسبب الإصابة.

تاريخ حافل بالإصابات

ويملك نيمار الملقب بـ"الزجاجي" سجلا حافلا بالإصابات إذ تعرض إلى 39 إصابة، غاب بسببها عن 230 مباراة على مستوى الأندية والمنتخبات وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".

إعلان

وغاب نيمار عن باريس سان جيرمان أكثرمن 700 يوم (2017-2023)، بينما غاب في 147 يوما خلال 4 أعوام قضاها في صفوف برشلونة.

وتعرض نيمار منذ موسم 2013-2014 لجميع أنواع الإصابات، من الرباط الصليبي والكاحل إلى العمود الفقري، إلى تمزق الألياف ومشاكل عضلية وكسر في مشط القدم.