شاهد.. العملاق الروسي بودكولزين أطول لاعب كرة قدم في التاريخ

دخل الروسي بافيل بودكولزين تاريخ لعبة كرة القدم من الباب الواسع باعتباره أطول لاعب على الإطلاق يشارك في مباراة رسمية.

وخاض بودكولزين (40 عاما) مباراة فريقه الجديد أمكال موسكو ضد نادي كالوغا في الجولات التمهيدية لبطولة كأس روسيا.

ويبلغ طول بودكولزين 2.26 متر، أي أطول بنحو 31 سنتيمترا تقريبا من المهاجم الإنجليزي الشهير بيتر كرواتش، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.

Meet the 𝑻𝑨𝑳𝑳𝑬𝑺𝑻 pro football player ever 🦒😳 Former NBA player Pavel Podkolzin (2.26m / 7’4’’) has made his official debut for Amkal Moscow in the Russian Cup 🤯🗼 🎥 IG/TeamRussia pic.twitter.com/vPxeR7bfWJ — 433 (@433) August 22, 2025

وانتشرت عدة مقاطع فيديو لبودكولزين قبل خوضه مباراته الأولى وفي أثنائها، إذ جذب دخوله الملعب الأنظار بعد أن اضطر للانحناء لعبور النفق المؤدي لأرضية الميدان، كما بدا أطول بكثير من زملائه ومن لاعبي الفريق المنافس.

وكاد بودكولزين أن يفتتح مشواره بهدف عندما ارتطمت به كرة من تسديدة أحد زملائه أمام المرمى، لكن الحارس تصدّى لها.

وعلّق بودكولزين على هذه الفرصة بالقول: "كان لديهم حارس مرمى جيد. سأحاول التسجيل في المباراة القادمة".

ورغم طوله الفارع، لكن جودة بودكولزين في ضربات الرأس لم تكن بالمستوى المطلوب، إذ أهدر فرصة محققة من ركلة ركنية بعدما ارتطمت الكرة بكتفه بدلا من رأسه.

يُذكر أن المباراة انتهت بفوز أمكال موسكو بهدف دون رد، سجله لاعب الوسط ديفيد بابيكيان.

وقال اللاعب العملاق عن مباراته الرسمية الأولى: "بصراحة، لا أعرف ماذا أقول، أنا ممتن لهذه الفرصة، إنه أمر رائع أن أكون جزءا من هذه الرياضة".

وسيكون أمام بودكولزين فرصة جديدة لخوض مباراة أخرى عندما يلعب فريقه أمكال موسكو ضد ساليوت بيلغورود في الدور المقبل من كأس روسيا في التاسع من سبتمبر/أيلول المقبل.

في السياق، أوضحت ديلي ميل أن بودكولزين لاعب كرة سلة معتزل في الأساس، وقرّر خوض تجربة رياضية جديدة عبر بوابة كرة القدم.

ولعب بودكولزين موسمين في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة (NBA) مع فريق دالاس مافريكس بين عامي 2004 و2006، ثم اعتزل اللعبة عام 2019.

وأشارت ديلي ميل إلى أن بودكولزين قرر لعب كرة القدم بعد أن نجح رئيس نادي أمكال موسكو -وهو زميل سابق له في كرة السلة الروسية- في إقناعه بالعودة إلى مجال الرياضة، ولكن هذه المرة عبر المستطيل الأخضر.