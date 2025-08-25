شاهد.. نجاة مصور من موت محقق في جائزة المجر الكبرى للدراجات النارية

نجا مصور من موت محقق بعد انقلاب دراجة المتسابق الإسباني بيدرو أكوستا واصطدامها بالحاجز الذي كان يقف خلفه، خلال منافسات جائزة المجر الكبرى للدراجات النارية.

وأظهر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحد المصورين وهو ينجو بفارق بسيط من إصابة مباشرة بدراجة أكوستا (21 عاما)، التي فقد السيطرة عليها خلال التجارب التأهيلية للجائزة.

Our cameraman, Joao, avoiding @37_pedroacosta's bike impact is probably the most shocking video you'll see today! 😮 We're so glad to see he's ok! 🙏#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/o9SslLPDhT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 23, 2025

ووقع الحادث رغم إدخال العديد من إجراءات السلامة على مضمار بالاتون بارك، ومع ذلك ما زالت هناك مخاوف واضحة تتعلق بسلامة الحلبة ولا سيما في المنعطف الثامن عالي السرعة الذي شهد سلسلة من الحوادث خلال التجارب من بينها حادث أكوستا.

وأظهرت اللقطات أن مشكلة اهتزاز في الإطار الأمامي لدراجة أكوستا تسببت في فقدانه السيطرة وانزلاقه إلى الحصى خارج المسار، وقد تمكّن الإسباني من الانفصال عن دراجته في اللحظة المناسبة فيما اندفعت بسرعة كبيرة لترتطم بالحواجز المعدنية وترتفع في الهواء.

بعدها اصطدمت بكاميرا تصوير كانت منصوبة في الموقع، الأمر الذي كان سيؤدي إلى إصابة خطيرة للمصور، غير أنه نجا من الحادث وخرج سليما رغم قوة الصدمة.

وقال الصحفي سيمون باترسون "حادث أكوستا كان قريبا جدا من أن يتحول إلى مأساة. هذه الحلبة ببساطة غير مناسبة لسباقات موتو جي بي".

وأثار هذا الحادث الخطير مخاوف كبيرة بشأن معايير الأمن والسلامة المتبعة في سباقات الدراجات النارية حول العالم.