تبرير غريب لأموريم بعد تعثر فريقه مانشستر يونايتد في البريميرليغ

قال روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد إن لاعبي فريقه تخلوا عن مبادئهم الهجومية بعد التقدم على فولهام، مشيرا إلى أن عقليتهم الدفاعية كلفتهم التعادل 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم يونايتد في النتيجة بهدف عكسي بعد أن ارتدت الكرة من رودريغو مونيز لاعب فولهام إلى داخل شباكه، لكنه فرط في تقدمه عندما سجل البديل إميل سميث رو لاعب فولهام هدفا بعد 93 ثانية من دخوله الملعب.

وبهذه النتيجة، حصل الفريق الزائر على نقطة واحدة فقط من أول مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب البرتغالي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "سجلنا هدفا ثم نسينا أسلوب لعبنا. رغبنا في الفوز بشدة، وهذا شعور رائع، أن نسجل هدفا والجميع في الملعب يفكرون: دعونا نحافظ على تقدمنا

ونحاول الفوز بالمباراة.. بالنسبة لي، هذه هي اللحظة التي يجب أن نستمتع بها أكثر ونضغط. حاولنا الضغط على الخصم عاليا وتركنا مساحات كبيرة".

وتابع أنه "علينا أن ننضج كفريق. بالنسبة لي، أهم شيء هو أنهم بذلوا جهدا كبيرا خلال الأسبوع. اليوم، بذلنا جهدا كبيرا، وسنتحسن. كانت اللحظة التي غيّرت مجرى المباراة هي هدفنا".

وأهدر برونو فرنانديز قائد يونايتد ركلة جزاء تم احتسابها بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، إذ سدد اللاعب البرتغالي الكرة فوق العارضة.

وكانت هذه هي المرة الخامسة التي يهدر فيها فرنانديز ركلة جزاء منذ ظهوره الأول بدوري عام 2020.

وقال أموريم لشبكة سكاي سبورتس "أعتقد أنه ليس معتادا على إهدار ركلات الجزاء. إنه يدرك أهمية هذه اللحظة وتأثيرها الكبير على الفريق.. خلال المباراة لم يكن سعيدا لأنه لم يشارك ولديه الكثير من المسؤولية وأعتقد أنه يظن أن إهدار ركلة الجزاء كان أمرا جللا بالنسبة لنا".

يذكر أن "المانيو" فاز بـ7 مباريات فقط من أصل 29 مع أموريم في البريميرليغ (15 خسارة و7 مباريات انتهت بالتعادل). وحصد "الشياطين الحمر" 28 نقطة فقط من 29 مباراة تحت قيادة المدرب البرتغالي في الدوري الممتاز.