220 ألف دولار ثمن بطاقة لنجم التنس الإسباني ألكاراز

بعد خسارة نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز أولى مبارياته في بطولة أميركا المفتوحة للزوجي المختلط، رفقة إيما رادوكانو، تفرغ المصنف الثاني عالميا لجدول أعماله المزدحم مع رعاته.

وخلال مشاركته في إحدى الفعاليات الترويجية، اندهش "كارليتوس" عندما علم أن بطاقة موقعة باسمه، بعد فوزه بلقب بطولة إنديان ويلز 2024، تبلغ قيمتها 222 ألف دولار. وهو المبلغ الذي دفعه أحد المشجعين لشرائها.

وحاول ألكاراز تخمين رقم المزاد وقال "30 ألفا، 70 ألفا، 150 ألفا، 250 ألف دولار" وعندما سمع 222 ألف دولار، كان رد فعله "شكرا، لكنني لا أفهم لماذا تبلغ قيمة بطاقتي هذا المبلغ".

Carlos Alcaraz reage ao preço do seu cartão colecionável, que foi leiloado por 222 mil dólares. 😱 "Primeiramente, obrigado. Mas ao mesmo tempo, não entendo como um dos meus cartões tem o valor tão alto." 📽️ | topps IG pic.twitter.com/Y9PBGKJ9lS — Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) August 22, 2025

لاعب التنس الأعلى أجرا

أصدرت مجلة "فوربس" تقريرها السنوي عن لاعبي التنس الأعلى أجرا يوم الجمعة، وتصدّر ألكاراز القائمة للعام الثاني على التوالي بدخل بلغ 48 مليون دولار، منها 35 مليون دولار من عقود الرعاية.