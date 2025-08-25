رياضة|تنس|الولايات المتحدة الأميركية

220 ألف دولار ثمن بطاقة لنجم التنس الإسباني ألكاراز

البطاقة كتبها ألكاراز بعد فوزه بلقب بطولة إنديان ويلز 2024 (الصحافة الإسبانية)
25/8/2025-|آخر تحديث: 11:46 (توقيت مكة)

بعد خسارة نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز أولى مبارياته  في بطولة أميركا المفتوحة للزوجي المختلط، رفقة إيما رادوكانو، تفرغ المصنف الثاني عالميا لجدول أعماله المزدحم مع رعاته.

وخلال مشاركته في إحدى الفعاليات الترويجية، اندهش "كارليتوس" عندما علم أن بطاقة موقعة باسمه، بعد فوزه بلقب بطولة إنديان ويلز 2024، تبلغ قيمتها 222 ألف دولار. وهو المبلغ الذي دفعه أحد المشجعين لشرائها.

وحاول ألكاراز تخمين رقم المزاد وقال "30 ألفا، 70 ألفا، 150 ألفا، 250 ألف دولار" وعندما سمع 222 ألف دولار، كان رد فعله "شكرا، لكنني لا أفهم لماذا تبلغ قيمة بطاقتي هذا المبلغ".

لاعب التنس الأعلى أجرا

أصدرت مجلة "فوربس" تقريرها السنوي عن لاعبي التنس الأعلى أجرا يوم الجمعة، وتصدّر ألكاراز القائمة للعام الثاني على التوالي بدخل بلغ 48 مليون دولار، منها 35 مليون دولار من عقود الرعاية.

المصدر: ماركا

