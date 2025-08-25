رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

يوم احتُجز البرازيلي ويليان 8 ساعات لإجباره على البقاء في توتنهام

Willian Borges da Silva of Chelsea in action during the English Premier League soccer match between Liverpool and Chelsea at the Anfield, Liverpool, Britain, 11 May 2016. EPA/PETER POWELL EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications
ويليان انضم إلى تشلسي عام 2013 رغم محاولات توتنهام خطفه (الأوروبية)
25/8/2025-|آخر تحديث: 20:14 (توقيت مكة)

أخفق توتنهام هوتسبير في ضم إيبيريشي إيزي نجم كريستال بالاس الذي فضّل الانتقال إلى أرسنال، وهي تجربة مماثلة لما حدث مع البرازيلي ويليان قبل 12 عاما.

ويري موقع "غيف مي سبورت" البريطاني أن توتنهام تعرّض لإحراج كبير بعدما خسر صفقة إيزي لصالح غريمه اللندني (أرسنال)، بعد أن كان في طريقه لحسم الصفقة، قبل أن ينقض فريق المدرب ميكيل أرتيتا عليه في اللحظات الأخيرة.

ففي صيف 2013، اعتقد توتنهام هوتسبير ومدربه وقتها أندريه فيلاش بواش أنه حسم صفقة ضم ويليان من أنجي ماخاتشكالا الروسي، خاصة بعد الميزانية الكبيرة التي وفّرها انتقال الويلزي غاريث بيل إلى ريال مدريد والمقدّرة بـ85 مليون جنيه إسترليني.

LONDON, ENGLAND - JANUARY 02: Willian of Chelsea in action against Angus Gunn of Southampton during the Premier League match between Chelsea FC and Southampton FC at Stamford Bridge on January 2, 2019 in London, United Kingdom. (Photo by Clive Rose/Getty Images)
البرازيلي ويليان قضى مع تشلسي 7 سنوات لعب خلالها 339 مباراة بجميع البطولات (غيتي)

لكن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش – مالك تشلسي السابق- قلب الطاولة على توتنهام وخطف اللاعب البرازيلي الذي كان في مقر "السبيرز" وكان قد اجتاز الفحص الطبي بنجاح، الأمر الذي فجّر غضب مسؤولي توتنهام ودفعهم لاحتجاز اللاعب لعدة ساعات.

وكشف ويليان تفاصيل تلك الحادثة -في مقابلة قبل سنوات- حين صرّح لقناة برازيلية: "قلت لهم لن أوقّع مع توتنهام، سأعود إلى السيارة وأذهب إلى تشلسي".

وأضاف "أبقوني في مركز التدريبات لمدة 8 ساعات كاملة، حينها قال لي مدير توتنهام سأبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عنك، الجماهير هنا ستُهاجمك".

وتابع البرازيلي "اخترعوا الكثير من الأشياء. لكن في النهاية خرجت مباشرة لمقابلة مسؤولي تشلسي والتوقيع معهم".

ورغم محاولات السبيرز لعرقلة الصفقة، فإن "قلب ويليان كان قد اختار ستامفورد بريدج"، على حد وصف الموقع البريطاني.

ومنذ تلك الحادثة اتسمت علاقة ويليان بجماهير توتنهام بالتوتر الشديد، إذ وصفته بأنه "خائن". أما جماهير تشلسي، فقد استغلت القصة للسخرية من غريمهم اللندني.

وتدخّل البرتغالي جوزيه مورينيو الذي كان مدربا لتشلسي حينها، إذ قال ساخرا "هذه هي خطورة إجراء الفحوص الطبية قبل توقيع العقود".

يُذكر أن صفقة انتقال ويليان إلى تشلسي بلغت 35.5 مليون يورو، وقضى البرازيلي مع "البلوز" 7 سنوات لعب خلالها 339 مباراة بجميع البطولات، وسجل 63 هدفا وقدّم 58 تمريرة حاسمة، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وتُوج ويليان مع "البلوز" بـ5 ألقاب هي الدوري الإنجليزي الممتاز (2)، وكأس الاتحاد الإنجليزي (1)، والدوري الأوروبي (1)، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (1)، كما نال جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ مرتين وذلك في موسمي 2015-2016 و2017-2018.

المصدر: الصحافة البريطانية

